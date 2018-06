Po roamingu zlevní i mezinárodní volání. Minuta do EU bude stát maximálně 6 Kč

Volání do zahraničí a roaming není to stejné. Zjednodušeně: do zahraničí voláte z ČR s českou SIM, roaming je, když s českým číslem voláte v zahraničí (v síti zahraničního operátora). Roaming už je v EU od loňska „zrušený“, příští rok začne Unie regulovat i ceny za volání do zahraničí.

Novinku oznámila europoslankyně Dita Charanzová:

Podařilo se mi to, heureka! Česko zlevní volání po EU. Po téměř dvanácti hodinách jednání: Cena hovoru po EU max 6 Kč/min, sms max 2 Kč. Mé návrhy přijaty, platit bude od 05/2019. Byl to boj,ale stálo to za to. Skvělá zpráva! — Dita Charanzová (@charanzova) 5. června 2018

O záměru regulovat i ceny za mezinárodní volání jsme psali před rokem. Evropské komisi se nelíbil nepoměr mezi cenami v roamingu a cenami za volání do zahraničí:

Dle europoslankyně Dity Charanzové bude strop 6 Kč/min. (bez DPH), SMSka nebude stát víc jak dvě koruny. U tuzemských operátorů tak půjde o výrazné snížení cen, jelikož ti si účtují zhruba dvoj až trojnásobek (dle operátora). Ovšem pozor, jde opět jen o euroregulaci, tedy o pokles cen při volání v rámci členských zemí EU.

Máte-li příbuzné ve Švýcarsku, na Ukrajině nebo třeba v Kanadě, nebude se vás změna týkat. Tak či onak zmizí alespoň tzv. roamingový paradox, což je situace, kdy z ČR s českou SIM voláme třeba do Polska za extrémní ceny a přitom z Rakouska do Polska za ceny domácí...