Po telefonu dejte pozor na „ano“, má váhu podpisu na smlouvě. Na nápravu máte 14 dní

ČTÚ řeší stížnosti zákazníků na praktiky telefonních operátorů, kteří volají vytipovaným zákazníkům, naslibují hory doly, jen aby zákazník kývnul, respektive řekl kouzelné slůvko „ano“. To jim přiblíží naplnění prodejních cílů. Skutečnost, třeba cena, pak ale bývá jiná, alespoň to ČTÚ píše v monitorovací zprávě.

Smlouvu lze totiž sjednat i po telefonu, takže pozor. Jakmile řeknete, že souhlasíte, bere to opertátor tak, jako by měl na smlouvě váš podpis. U smluv uzavřených mimo prodejny to ale naštěští funguje trochu jinak. Pokud ale chcete ze smlouvy vycouvat, musíte jednat.

Operátor vám ještě zašle podmínky, ty už ale mají jen deklaratorní charakter. Skutečnost, že jako spotřebitel tento text smlouvy nepodepíšete a nezašlete zpět operátorovi nemá na platnost smlouvy vliv.

Rozmyslel jsem si to, už to nechci

Takže jak z toho ven? Pošlete operátorovi doporučené psaní s tím, že využíváte svého práva odstoupit od smlouvy do 14 dnů s odkazem na ustanovení § 1818, § 1820 až § 1840 a § 2004 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Vzor si můžete stáhnout ze stránek dTestu.

Na odstoupení do 14 dnů máte právo dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku

Lhůta pro odstoupení začíná běžet dnem následujícím po dni předání informací o smlouvě. V případě, že operátor neposkytne spotřebiteli informace o obsahu smlouvy, prodlužuje se zákonná lhůta 14 dnů pro odstoupení od smlouvy o jeden rok.