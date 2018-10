Podívejte se, co umí první mobil se čtyřmi foťáky na zádech

Tohle nebyla tisková konference, ale závod. Samsung velmi dobře pochopil, že aktuální trend je přidávat objektivy na záda mobilů a moc chtěl být první na světě, kdo bude mít čtyři. Spěch byl vidět na organizaci akce (ne snad, že by měla nedostatky, ale vše se domlouvalo na poslední chvíli) i na tom, že jsme Galaxy A9 hned nedostali na test. Tak je to u Samsungu hezkým zvykem, tentokrát se však telefony teprve vyrábí, do prodeje půjdou až v půlce listopadu.

Nicméně povedlo se, Samsung představil první quad-camera-phone na světě a na projekční ploše jsme to četli gigantickým písmem.

Telefon jsme tedy vyzkoušeli pouze za těch pár minut po tiskové konferenci. Protože jde hlavně o foťák, chtěli jsme vám ukázat, jak fotí. Ale když máte mobil kabelem upoutaný ke stolu a omezenou konektivitu, máte dva velké problémy – co zajímavého vyfotit a jak to z telefonu dostat ven. Ale povedlo se, máme pro vás pár ukázkových fotek a první dojmy z nich.

Jak se přepíná mezi jednotlivými fotoaparáty, uvidíte na videu. Výsledné fotky jsou v galerii. První dojmy? Tenhle foťák na špičku nestačí. Jakoby se Samsung rozcvičoval a sbíral know-how pro špičkovou quad-kameru, kterou nacpe do Galaxy S10 (ale netvrdím, že to tak bude). Následující berte opravdu jen jako první dojmy, podmínky pro focení nebyly ideální, více budeme vědět, až Galaxy A9 vezmeme na denní světlo.

Čočky jedna po druhé

Širokoúhlý fotoaparát. Najdou se situace, kdy prostě nemůžete ustoupit vzad, aby se vám do hledáčku vešlo všechno, co chcete. Tady přepnete na širokáč a je vyřešeno. Někdo bude ohrnovat nos, že jde o foťák bez autofokusu, ale při optických vlastnostech objektivu to vlastně ani není potřeba. Obraz je deformovaný a je to vidět na první pohled, ale není to nutně špatně, snímky vypadají jinak, zajímavě, efektně. Širokoúhlý fotoaparát je skvělá věc, ale nakonec to není nic nového, LG je do svých mobilů montuje už tři roky.







Možnost vybírat ze tří úhlů záběrů/stupňů přiblížení je jednoduše skvělá!

Normál. Na zhodnocení obrazové kvality si z těch několika fotek pod umělým osvětlením netroufám, ale odhaduji, že na současnou fotomobilovou špičku bude ztrácet. Dojem podporuje i absence stabilizace a pevná clona. Ale i to je pochopitelné, nejde o vlajkový model...

Teleobjektiv. Vidí 2× dál než normál, což se jistě hodí, problém je, že obraz znatelně ztrácí detaily.

„Objektiv se selektivní hloubkou ostrosti“. Ani tady nejsem nadšený, ale tuhle technologii bezchybně nezvládá nikdo na světě a mnoho se nemění ani s Galaxy A9. Na druhou stranu portrét hostesky nevypadá zle, všimněte si přechodu mezi vlasy a pozadím scény. Umělá inteligence, která bokeh efekt vytváří, je evidentně trénovaná právě na portréty.



Mobil má jasně definované hrany a dalo by se čekat, že jeho oddělení od pozadí bude snazší. Algoritmy se však patrně nechaly zmást odlesky. Zato oddělení vlasů od pozadí se povedlo docela úspěšně.

Verdikt

Hmm, verdikt je příliš rezolutní slovo. Z Milána jsme si odvezli spíše letmí první dojmy a jsou veskrze pozitivní. Je to krásný a výkonný telefon s nádherným displejem, hodně se povedly barvy a obří modul se čtyřmi čočkami zaujme každého. Radost kazí relativně vysoká cena 14 999 Kč, vždyť za podobné peníze můžete pořídit všemožnými cashbacky zlevněnou Galaxy S9...