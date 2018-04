Podívejte se, jak pomohl headset HTC Vive při natáčení sci-fi Ready Player One

V českých multiplexech už se několik týdnů v těch největších kinosálech promítá velmi dobře hodnocená akční sci-fi Ready Player One režiséra Stevena Spielberga. Snímek se z velké části odehrává ve virtuální realitě uměle vytvořeného světa Oasis, do kterého jeho tvůrce schoval tzv. „easter egg“, tedy utajený artefakt, který se hlavní hrdinové rozhodnou získat.

Velká část snímku je počítačově animovaná a pokud se děj zrovna odehrává v reálném světě, mají obvykle herci na hlavě futuristicky vyhlížející headset. Zajímavostí ovšem je, že při natáčení štábu pomáhaly skutečné headsety pro virtuální realitu HTC Vive a jejich ovladače. Dokonce i hlavní představitelé se s nimi naučili pracovat, aby měli lepší představu o tom, jak se ve virtuálním světě pohybovat. Často totiž při natáčení stáli před jednobarevným plátnem.

Jak HTC Vive pomáhal při natáčení snímků Ready Player One:

Díky HTC Vive mohl režisér se scénáristy nejen vybírat záběry přímo při natáčení, ale také upravovat kulisy a celé scény. „Natáčíte v místnosti s bílým stropem i stěnami. Pro jakéhokoliv herce i režiséra je složité zorientovat se v prázdném prostoru a představit si, co se v něm nachází.“ řekl Steven Spielberg. „Proto jsem každého herce žádal, aby si také nasadil headset a vstoupil do virtuální scény. Pak už jsme si nemuseli nic představovat, najednou tam bylo vše a my si to museli jen zapamatovat.“