Podívejte se, jak se Huawei Mate 20 Pro změní v bezdrátovou dobíjecí podložku

Huawei Mate 20 Pro je doslova prošpikovaný novými technologiemi. Některé se objevují ve formě, v níž jsme je zatím u žádného jiného smartphonu neviděli. Mezi největší „frajeřinky“ nového top smartphonu Huawei patří zpětné bezdrátové dobíjení jiného zařízení.



Huawei Mate 20 Pro může dobíjet jiný smartphone nebo příslušenství podobně jako dobíjecí podložka

Je to vlastně obdoba klasického reverzního dobíjení kabelem. Základní premisou je baterie s dostatečnou kapacitou – u Mate 20 Pro je to 4 200mAh článek. Energii z něj můžete dodat jinému smartphonu nebo zařízení. Pokud podporují bezdrátový standard Qi, stačí je položit na záda Mate 20 Pro, jako by to byla dobíjecí podložka.

Ve srovnání s jednoúčelovými dobíjecími podložkami je samozřejmě výkon poskytovaný telefonem mnohem nižší a dosahuje maximálně 2,5 W. I tak jde ale o zajímavý doplňkový způsob dobíjení, který se může hodit hlavně pro příslušenství s menší baterií, například pro nově představená zcela bezdrátová sluchátka Huawei Freebuds 2.