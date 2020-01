Podívejte se, jak se v Shenzenu vyrábí baterie pro iPhony. Většinu řeší stroje

Výroba mobilních baterií je neskutečně komplexní proces, který ve svém posledním videu odhalil YouTube kanál Strange Parts. Scotty navštívil továrnu v Shenzenu, která vyrábí baterie pro iPhony. Jedná o druhovýrobu, takže se nejedná o originální baterie, které byste nalezli ve svých iPhonech, i tak je ale vidět, jak náročná je jejich samotná výroba. A můžeme se domnívat, že výroba originálních baterií pro iPhony bude ještě o něco komplexnější.

Výroba kompatibilních baterií pro iPhony:

Vše začíná výrobou plátů anody a katody, na které se postupně nanesou všechny potřebné vrstvy. Hliníkové pláty se rozdělí na menší části, ze kterých se „namotá“ základní struktura budoucí baterie s izolantem uprostřed. Poté se do vnitřního dílu vstříkne elektrolyt a obal baterie se zataví, přebytečné plyny se dostanou do „bublin“ v okrajové části vznikající baterie, které se musí odsát, přebytečný materiál odstřihnout a následně část baterie opět zatavit. Vše se musí dít v absolutně bezprašném prostředí.

Důležité je i první nabíjení baterie, které z nuly na padesát procent trvá 2 hodiny. Při nabíjení musí být baterie stlačeny, jinak by byly na dotyk měkké a poddajné. Strojovým stlačením získá bateriová struktura krytá hliníkem dostatečnou pevnost. Následně jsou baterie nabity na sto procent a vybity úplně do nuly, aby se zjistilo, jakou mají skutečnou kapacitu. Následně jsou opět nabity na 50 procent. Baterie se do regálů umisťují ručně, celá operace trvá zhruba 7 hodin. Každá má unikátní kód, z něhož se dohledat veškeré detaily ohledně její výroby, zjištěné kapacity, maximálního napětí, apod.

Následně se u baterií určí přesné napětí a na pět dní se uloží do regálu, tři dny při vysokých teplotách, dva dny při běžné pokojové teplotě. Po opětovné kontrole maximálního napětí následují kontrolní mechanismy využívající kamery a rentgen s ohledem na budoucí bezpečnost baterií. Tímto výroba v jedné z továren končí, její kompletace je zase úlohou další továrny. Na baterii se následně natisknou povinné štítky a vláknovým laserem se přidá tištěný spoj BMS (Battery Management System). Ten hlídá maximální nabití a vybití baterie, překročení napětí a nabíjecího proudu, atd.

Následně se ohne kabel k baterii tak, aby seděl do konkrétního telefonu, a zkontroluje se, zda baterie není poškozená. 72 hodin baterie odpočívají, aby se zjistilo, že nedochází k žádným únikům elektrolytu. Následně se pokračuje s dalším testováním, už konkrétně na rozhraní iPhonu, aby telefony dokázaly s BMS systémem komunikovat. Ještě v tomto pokročilém stádiu se najdou baterie, které je třeba z výrobního procesu vyřadit. Posledním krokem je zabalení baterie a expedice ke konkrétnímu zákazníkovi.