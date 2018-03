Podívejte se, jak Vivo vestavělo čtečku otisků pod sklo a jak je možné, že vidí skrz displej

Vivo X20 Plus UD je první telefon se čtečkou otisků v displeji. Viděli jsme, jak efektní a pohodlná je to inovace, ale také že odemykání není tak rychlé jako u špičkových externích senzorů. Díky YouTube kanálu JerryRigEverything se teď podíváme, jak je čtečka do telefonu integrovaná.

Do displeje integrovaná čtečka nese označení Synaptics FS9500, funguje pouze s OLED displeji (nikoliv s LCD) a na videu pochopíte proč. OLED je vlastně jen tenoučký poloprůhledný film nalepený přímo na skle. Zvenku se jeví jako černý, protože je podlepený vrstvou pěny, která brání odrazu světla uvnitř telefonu.

Právě tato pěnová vrstva je nad čtečkou přerušená, takže když si dáte záležet, uvidíte v displeji kosodelník – to jak se světlo odráží od hnědo-oranžového zrcátka. Jakmile se displej rozsvítí, čtečka téměř úplně zanikne. Zajímavá je její podobnost s fotosenzorem a překvapivé je, jak je malý, takže ve skutečnosti snímá jen výřez vašeho prstu.