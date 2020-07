Podívejte se, jak vypadá malware vázaný na porno. Loni zaviroval dvakrát více mobilů

Statistiky portálu PornHub v lednu 2020 ukázaly, že pornografická videa sleduje na mobilu už 83,5% uživatelů. Společnost Kaspersky, která se zabývá kybernetickou bezpečností, trend potvrzuje. Ve výročním reportu uvádí, že se loni zdvojnásobil počet mobilních uživatelů, kteří se stali obětí kybernetické hrozby související s pornografickým obsahem (19 699 –> 42 973 uživatelů).

Tatáž hrozba lišící se pouze cílením na stolní počítače, zaznamenala pokles o 40 %. Nutno však dodat, že v absolutních číslech počítače stále vedou. Za rok 2019 bylo napadenou už zmíněných 42 973 mobilů, ale rovnou 106 928 počítačů.

Nejpoužívanější hrozba

Přitom je zajímavé, že tagů, které odkazují na různé druhy pornografie, meziročně ubylo (105 v roce 2018, loni o šest méně). Znamená to, že kyberzločinci k šíření škodlivého obsahu nepoužívají jakékoliv dostupné porno, ale specializují se a rozlišují lépe fungující témata. Například násilný obsah nebyl k těmto účelům použit ani jednou.

Obsah pro dospělé představuje velmi zajímavý způsob, jak infikovat uživatelská zařízení. Vzhledem k jeho citlivosti a snaze uživatelů jej skrývat, poskytuje hackerům ideální příležitosti. S různými variantami phishingu, spamu nebo dokonce malwaru, napojeného na erotiku, se odborníci setkávají už řadu let a v loňské reportu Kaspersky ukazuje několik příkladů, jak takové útoky vypadají (viz galerie tohoto článku).

Nejpoužívanější hrozbou (co do počtu variant i celkového množství) byl reklamní software, který uživatelům zobrazoval nebo je přesměrovával na stránky s nevyžádanou reklamou. Do této kategorie loni spadalo sedm z deseti hrozeb. Nejvíce uživatelů se setkalo s reklamní aplikací detekovanou jako AdWare.AndroidOS.Agent.f (napadla 35 % napadených mobilních uživatelů).