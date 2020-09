Podívejte se na tisíc nejlepších fotek v soutěži Huawei Next Image 2020. Devět z nich je z ČR

Další ročník fotosoutěže pod taktovkou Huawei míří do finále. Účastníci mohli během léta posílat své snímky do soutěže Next Image 2020, podmínkou bylo fotit na telefony Huawei (nebo Honor). Na konci prázdnin byli vyhlášeni vítězové regionálních kol, kteří zároveň postoupili do kola globálního.

Zde se utká nejlepších tisíc fotografií z celého světa, v polovině září budou vyhlášeni koneční vítězové. Porota složená z profesionálních světových fotografů prošla celkem 1 190 000 fotografií pořízených ve 120 zemích a vybrala z nich tisícovku nejlepších. Tento výběr si můžete prohlédnout zde. Devět snímků pochází z České republiky, najdete je také v galerii tohoto článku.