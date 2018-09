Podívejte se na vítězné snímky mezinárodní fotosoutěže Huawei. Porotu zaujal i český autor

Huawei v uplynulých dnech uzavřel velkou prázdninovou fotosoutěž Next Image Awards pořádanou ve spolupráci s prestižním magazínem National Geographic. Fotografové z dvaceti zemí sdíleli svá díla pořízená mobilním telefonem Huawei a soutěžili o lákavé ceny.

Od 9. července do 27. srpna získaly soutěžní fotografie celkem 956 326 hlasů. Hlasující vybírali z 67 610 fotografií, z čehož 26 640 jich bylo přihlášeno do kategorie Příroda, která se tak stala vůbec nejpopulárnějším z celkových 6 témat. Do regionální soutěže se přihlásilo 2 943 soutěžících z Česka. Odborná porota pak ze snímků s největšími počty hlasů vybírala finální vítěze. Roli hrála umělecká hodnota fotografie, kvalita a na třetím místě unikátnost a originalita.

Nejlepší český storyboard

Konečným vítězem a držitelem hlavní ceny se stala soutěžící s přezdívkou rekapavo se svým autoportrétem Art&Leukemia, která vykresluje její boj se zákeřnou nemocí. Kromě odměny 10 000 eur a zařízení Huawei MateBook X, získala výherkyně i možnost zúčastnit se fotoexpedice v Itálii pořádané časopisem National Geographic. V jedné z dílčích kategorií Story Board zvítězil český účastník Zdeněk Dvořák.

Porotu tvořilo šest známých osobností s různým uměleckým pozadím. Dominic Bracco, oficiální fotograf National Geographic, Alex Lambrechts, Leica fotograf, Tomasz Lazar, držitel ocenění World Press Photo, Bobby Anwar, uznávaný dánský fotograf a Gal Gadot, herečka a ambasadorka řady P zařízeních Huawei. Těchto pět umělců doplnil Yamming Wang, prezident Huawei Consumer Business Group pro region CEE & Nordic, kam patří i Česká republika.