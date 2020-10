Podívejte se na zajímavý koncept od Viva. Smartphony dostanou vyjímatelnou selfie

Čínská značka Vivo se nebojí experimentů a po delší době přišla s dalším neotřelým nápadem. V konceptu IFEA se totiž dostala do akce vysouvací selfie, kterou v případě potřeby vyjmete z těla telefonu a ovládáte na dálku. Vivo v rámci svého konceptu nechává vytahování dvojité selfie na uživateli, buď ji využijete ve vysunutém stavu při focení „klasických“ selfíček nebo ji z těla kompletně vyjmete a třeba kamerku posunete blíže ke snímanému objektu, popř. dále při focení skupinových selfíček ve stísněných prostorech.

Přes Bluetooth můžete do samostatného fotomodulu posílat příkazy k focení, aplikování efektů, přiblížení, apod. Tedy stejné příkazy, jako by byla kamerka fyzicky součástí telefonu. V malém modulu bude umístěn malý akumulátor či superkondenzátor, a pokud se s telefonem od selfie vzdálíte moc daleko, telefon vás na to upozorní. Tím to ale nekončí. Selfie modul můžete připnout na magnetický klip, a ten umístit třeba na psí obojek nebo na své tričko při živých vysíláních na Facebooku či Instagramu.

Představení konceptu Vivo IFEA:

Koncept „IFEA Camera Mobilephone“ získal před několika dny cenu Red Dot Design Awards, zatím však není jasné, zda podobné řešení přejde i do komerčně prodávaných smartphonů nebo zůstane jen v koncepční fázi. Experiment je to však hodně zajímavý a rádi bychom si jej někdy vyzkoušeli v praxi.

Via Weibo, Red-dot