Podivné chování sítě T-Mobile. SIM se odhlašuje nebo zkouší národní roaming

Od včerejšího odpoledne zažívá mobilní síť T-Mobile sérii výpadků, která přetrvává až do dnešního dne. Pokud čekáte hovor nebo textovku, je možné, že je vaše zařízení odpojeno od sítě, aniž byste o tom věděli. SIM karta se totiž od sítě často odhlašuje a výjimkou není ani přepnutí SIMky do národního roamingu!

Problémy se sítí T-Mobile se v Česku objevily od včerejšího odpoledne, a podle našich informací zasáhly minimálně Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj. SIM karta se průběžně odhlašuje od sítě, a pokud máte telefon ležet na stole, ani nevíte o tom, že jste třeba již několik hodin nedostupní. Samozřejmě nefungují textovky ani mobilní data.



Síť T-Mobilu zažívá od včerejška sérii zvláštních výpadků SIM karet, které zkouší národní roaming spolu s operátorem O2 nebo telefon jen oznamuje, že SIM karta není povolena

Pokud telefon aktivně používáte, rozsvítí se vám na displeji notifikace „SIM Karta 1 není povolena“, takže můžete s telefonem uskutečňovat pouze tísňová volání. Souběžně se však objevuje i druhá chyba - telefon se v domovské síti tváří jako v roamingu! Písmenko R vidíte u ukazatele signálu, a při vysunutí lišty se dozvíte, že je telefon v síti O2 - CZ | T-Mobile.cz. A pokud máta data v roamingu deaktivovaná, v české sítí T-Mobilu (dočasně vedené jako roamingová síť) si nezadatujete.



Telefon se v domovské síti T-Mobile tváří jako v roamingu

O tom, že přepnutí na národní roaming je zřejmě chybovým stavem SIM svědčí i Always On obrazovka na redakčním Galaxy Note10+, která při zamknutém stavu zobrazuje aktuální čas v domovské zemi a „roamingu“. A protože SIM v tomto stavu zhruba 100× do minuty přejde z domovské sítě do roamingu, Always On obrazovka bliká, což jsem u smartphonů řady Galaxy od Samsungu viděl vůbec poprvé. Stejnou chybu a s ní spojené symptomy (výpadek SIM, roaming, blikání AOD) jsem mohl vypozorovat i u druhého smartphonu v síti T-Mobile, který mám k dispozici.



Zamykací obrazovka a AOD režim. SIM se často v režimu roamingu rychle přepíná do národní sítě a zpět, takže se AOD obrazovka několikrát denně dost nepříjemně rozbliká...

T-Mobile na svém Facebooku nevydal žádné stanovisko k výpadku, ovšem u příspěvků návštěvníků zaměstnanci podpory potvrzují, že došlo k nápravě, a že je chyba již odstraněna. Dnes, tj. 15. ledna v 7:48, však SIM karta znovu sama „vypadla“, problém tedy i nadále trvá. Řešení systémové chyby T-Mobilu je jen dočasné, je třeba restartovat telefon nebo přepnout na režim Letadlo a následně jej deaktivovat. Není však vyloučeno, že vám třeba do hodiny služby T-Mobilu opět nevypadnou.

Jiří Janeček, tiskové oddělení T-Mobile.cz: „Jednalo se problém na infrastruktuře CETINu, který se nahodile projevil u našich mobilních zákazníků ve sdílené části sítě, tedy ve východní části republiky. CETIN se stále potýká s technickými obtížemi, které se bohužel projevují i u našich zákazníků. Dle dostupných informací situaci analyzují s dodavatelem technologie.“

O stanovisko k chybě v síti T-Mobile jsme požádali zástupce operátora, jakmile jej budeme mít k dispozici, doplníme jej do článku. Máte stejné problémy i na jiném místě v republice? Budeme rádi, když vaše poznatky přidáte do diskuse k tomuto článku.