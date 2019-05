Podivný vzkaz od výrobce: „OnePlus 7 nemá certifikát o vodotěsnosti, radši jsme jej hodili do kbelíku!“

OnePlus už v předstihu láká na chystané modely 7 a 7 Pro. Tentokrát se firma zaměřila na často vytýkanou absenci certifikace odolnosti IPxx. Zpráva je jasná, ani u nových modelů s ní nepočítejte, ovšem škodní rozhodně nebudete. OnePlus ve videu naráží na fakt, že certifikace odolnosti proti vodě a prachu není levná záležitost a logicky se projeví na ceně zařízení. Tomu se chce výrobce vyvarovat, jelikož jeho telefony jsou známé právě skvělým poměrem ceny a výbavy.

OnePlus tak novou reklamu pojalo s nadsázkou ve stylu: na co utrácet za testy, když si stačí napustit bbelík s vodou. A přesně to také udělalo. Telefony OnePlus řady 7 by tak podle demonstrovaného videa opravdu měly být voděodolné, jen se nemohou chlubit žádnými standardy a samozřejmě se na poškození tekutinou nebude vztahovat záruka.

Telefony OnePlus 7 a 7 Pro budou představeny už 14. května v 17:00. Přímý přenos z akce by měl být dostupný na webu události.