Podnikatel roku? Vzal obyčejnou USB paměť, prohlásil ji za ochranu před 5G a 56krát zvedl cenu

Víte, co je chucpe? Výraz z jazyka jidiš, který znamená bezskrupulózní drzost. Wiki uvádí krásný příklad: Chucpe je, když mladík souzený pro vraždu svých rodičů žádá soud o shovívavost, protože je sirotek. A další ukázkový příklad chucpe teď máme v mobilním světě.

V Británii to začalo konspirační teorií, podle které 5G sítě šíří nákazu COVID-19. Pokračovalo to zapalováním vysílačů, rostoucí paranoiou mezi lidmi a snahou oficiálních míst názorně vysvětlit, že 5G opravdu viry nešíří. A pak se přidal jeden vychytralý podnikavec, který se rozhodl na hysterii neinformovaných lidí vydělat.

Začal prodávat 5G Bio Shield, malé zařízení s USB konektorem, které slibuje ochránit své uživatele před všemi negativními vlivy 5G sítí. Úžasný je i popis z produktové stránky: „5GBioShield USB Key poskytuje ochranu pro váš domov a rodinu díky nositelnému holografickému kvantovému nanovrstvému katalyzátoru. Můžete jej nosit nebo umístit poblíž smartphonu či jiného zařízení, které emituje radiaci nebo EMF. Dosah je 8 nebo 40 metrů.“

Nemusím snad vysvětlovat, že je to jen snůška nesmyslů. A potvrdili to i Pen Test Partners, kteří zařízení rozebrali a zjistili, že jde o úplně obyčejnou USB paměť v ceně 5 liber (asi 150 Kč). Dokonce našli službu, která tyhle „flešky“ prodává a za příplatek je opatří nálepkou podle přání. Přesně to udělal náš podnikavec, výsledek pojmenoval 5G Bio Shield a opatřil cenovkou 283 liber (asi 8 500 Kč).

Ukázková definice chucpe. 5G Bio Shield je zařízení, které vás neochrání před neexistujícím rizikem. Podvod na hlupáky, kteří věří nesmyslu.