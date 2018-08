Podoba Sony Xperie XZ3 vyzrazena ještě před veletrhem IFA. Bude zaoblená a bez duálního foťáku

Veletrh IFA je doslova za dveřmi a v těchto posledních dnech před jeho startem udrží tajemství o připravovaných produktech opravdu jen firmy s nejpřísnější ochranou proti únikům. Sony se tentokrát podobu novinky Xperia XZ3 do poslední chvíle uhlídat nepodařilo. Portál Mysmartprice.com zveřejnil věrohodný snímek, který bude zřejmě oficiálním produktovým renderem jedné z několika barevných variant smartphonu.



Věrohodně vyhlížející render Sony Xperia XZ3 (Zdroj: Mysmartprice.com)

Zařízení má jasný rukopis Sony v duchu poslední designové generace Ambient Flow. Na těle převažuje sklo a vše je krásně zaobleno, aby nikde nevystupovaly žádné ostřejší hrany. To je v ostrém kontrastu předchozího designového směru Loop Surface, který si na seříznutých kratších hranách naopak zakládal. Xperia XZ3 by nicméně nemusela mít tolik vypouklá záda jako předchozí XZ2, i když z jednoho snímku to nemůžeme s jistotou určit.

Bude chybět druhé oko?

Zopakujme ještě předpokládané specifikace pro Xperii XZ3. Mělo by jít o smartphone s 5,7palcovým Full HD+ širokoúhlým IPS displejem s poměrem stran 18 : 9 a bez výřezu. Telefon má údajně vrátit do hry 3,5mm jack. O výkon se postará procesor Snapdragon 845 a Sony tentokrát nemá šetřit s pamětí, která by mohla obsahovat 6 GB RAM a 128 GB vnitřního úložiště. Baterie má mít pouze průměrnou kapacitu 3 240 mAh, ale nemá chybět bezdrátové dobíjení.

Velkou nevýhodou proti konkurenci bude hlavní fotoaparát pouze s jednou čočkou. Sony se sice může popasovat s bokeh efekty a portrétním režimem pomocí softwaru, ale více čoček bývá u zákazníků silným marketingovým argumentem. Novinku představí japonský výrobce oficiálně ve čtvrtek 30. srpna v rámci tiskové konference Sony na veletrhu IFA.

Dočkáme se na veletrhu IFA od Sony i nějakého neobvyklého příslušenství?