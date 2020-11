Podpora aplikací z Androidu a více ARMových počítačů. Windows 10 čekají velké věci

Rok 2021 má být pro Windows 10 velmi důležitý, tvrdí Zack Bowden z magazínu Windows Central, který je obvykle dobře informovaný o dění v Redmondu. Microsoft by měl splnit dřívější sliby a zároveň prý chystá velké změny, o kterých dosud nemluvil.

Mají dorazit dvě edice Desítek. Jarní s označením 21H1 bude jen drobnou aktualizací, větších novinek bychom se měli dočkat na podzim s verzí 21H2. Pravděpodobně přinese nový vzhled Sun Valley, přepracovanou nabídku Start, Centrum akcí, hlavní panel i Průzkumník. Bowdenovy zdroje tvrdí, že půjde o dosud největší redesign Windows 10.

Ještě letos v prosinci vyjde zvláštní edice Windows 10X, odlehčený systém bez podpory klasických programů typu Win32 a bude dostupný jen s novými počítači. Podle insiderů by mohly přijít i nové počítače s ARMovými procesory.

V plánu je prý i nadále služba Cloud PC, pomocí níž by mohl Microsoft přes internet streamovat desktopové programy včetně těch Win32. Tím by vyřešil problém s nedostatkem softwaru pro Windows 10X. Avšak teoreticky by se mohl pracovním počítačem s virtuálními Desítkami stát kdejaký mobil připojený k monitoru či televizor s příslušnou aplikací.

Windows 10 s Androidem?

Jiné Bowdenovy zdroje tvrdí, že firma uvažuje o integrování aplikací pro Android do Microsoft Storu a má to stihnout v roce 2021. Microsoft už má s hostováním androidích aplikací zkušenosti. Když koupil mobilní divizi Nokie, vydal telefony X a X+ s Androidem, ale bez podpory Googlu (jako to dnes dělá Huawei). Zároveň existuje několik programů přinášejících běhové prostředí Androidu na Windows (BlueStacks, NoxPlayer).

Plná integrace do Storu by oba přístupy spojila, ale šlo by snad o definitivní kapitulace Microsoftu nad tím, aby se vývojáři věnovali nativním aplikacím.

Takhle ve Windows vypadají androidí aplikace streamované ze smartphonů Samsung: