Podpora v Apple Pay v Revolut je na spadnutí a přijde zřejmě i do Česka

Na začátku prázdnin Revolut spustil podporu Google Pay, kterou můžete využít i v České republice. Jde tak o ideální alternativu, pokud jej vaše banka stále nenabízí a vy přesto chcete bezkontaktně platit mobilem. Tenkrát jsme se v Revolut ptali, jak je to s dostupností Apple Pay, na což jsme dostali odpověď, že k tomu může dojít za měsíc, ale klidně i za rok, záležitost je v jednání s Applem.

Jak, to ale vypadá, blíže je první varianta. V uplynulém týdnu totiž s plánovanou podporou Apple Pay v Revolut přišel samotný Apple, který na francouzských stránkách uvedl, že služba bude brzy k dispozici. Když minule podobný únik nastal v případě německého Googlu ohledně Google Pay, došlo k spuštění během několika následujících dní. I zde tedy bude zřejmě spuštění za dveřmi.

A proč by se to mělo týkat i České republiky? Protože, sám Revolut na svém twitteru na dotaz ohledně podpory Apple Pay ve Francii oznámil, že jakmile jej spustí, tak bude dostupný úplně pro všechny. Nutné však dodat, že podle informací, které máme z Revolutu se stejně jako v případě Google Pay nejdříve dostane mezi beta testery a až později se rozšíří mezi veřejnost.

Hi there! Apple Pay is not available but it will come soon! Once it's out, it will be available for everyone! 💪