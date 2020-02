Pohled z opačné strany. Google zažádal o výjimku, chce s Huawei spolupracovat

Až dosud se o udělení licence na spolupráci s americkými firmami snažil pouze Huawei, což nevedlo k ničemu jinému, než ke čtvrtému prodloužení přechodného období. Nyní se do celé záležitosti přimíchal Google, který americkou administrativu požádal o výjimku, která by mu umožnila spolupracovat s Huawei.

To na americké půdě není ničím neobvyklým, již od listopadu loňského roku dostal výjimku americký Microsoft, který tak může i nadále zásobovat notebooky od Huawei (a také od dceřiného Honoru) operačním systémem Windows 10. Pokud by se obdobná výjimka podařila i Googlu, znamenalo by to okamžitou dostupnost klíčových služeb Google Mobile Services a také návrat důležitých aplikací pro ekosystém Androidu - Google Play, YouTube, Gmailu či Google Map.

Trochu nás zarazilo, že podle aktuálních zpráv požádal Google o výjimku až nyní, tedy devět měsíců po zapsání Hawei na tzv. Entity List. Očekával snad Google, že se celá situace vyřeší dříve, takže žádost o výjimku přichází v době, kdy je i americkému gigantovi jasné, že je kompletní uvolnění spolupráce s Huawei v nedohlednu? Proč ale nechal Google svého dlouholetého partnera třičtvrtě roku doslova ve štychu? To přece nemá logiku...

Domníváme se, že za vším bude překotný vývoj alternativního balíku služeb Huawei Mobile Services. Googlu prakticky „přes cestu“ roste softwarová konkurence, protože Huawei do vývoje HMS investuje obrovské množství peněz. A výjimka je pro Google nejlepším řešením, i kdyby za ni měl zaplatit. Jakmile se Google služby na smartphony od Huawei vrátí, je jasné, že se vývoj HMS alespoň trochu zpomalí. A to by mohlo dát Googlu alespoň částečný náskok před nevyhnutelným - aliancí čínských výrobců, kteří chtějí vytvořit alternativu ke Google Play. A té šéfuje právě Huawei.

Dostane Google od americké administrativy výjimku? A pokud ano, jak dlouho budeme na její udělení čekat?

Jak vypadá prostředí Huawei Mate 30 bez Google služeb?

Zdroj Inside-digital