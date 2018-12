Pohlídejte si, kam letíte s dronem. Aplikace AirMap vám v tom pomůže

Aplikace AirMap (zdarma pro Android a iOS) slouží ke správě vzdušného prostoru a s aktuálním updatem přidává zajímavou funkci. Pokud vlastníte dron od DJI, tak vám může appka hlásit, že se váš letoun blíží do nebezpečného nebo zakázaného prostoru. Upozorní vás notifikace či zvukový alarm.

Aplikace AirMap využívá podkladů od organizací, jako jsou orgány civilního letectví, poskytovatelé leteckých navigačních služeb a místní úřady pro vytváření databází a map vzdušného prostoru. Vývojáři chtějí novinku posunout ještě na vyšší úroveň a to tak, že pokud to aplikaci dovolíte, sama dronu ve vniknutí do inkriminovaného prostoru zamezí.

Co umí aplikace AirMap:

Zdroj: AirMap.com (via dpreview.com)