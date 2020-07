Pokémon Go Fest 2020 nebude propadák. Už se prodal jeden milion vstupenek!

Společnosti Niantic stojící za mobilní hrou Pokémon Go oznámila, že se na celém světě prodalo přes 1 milionů vstupenek na akci Go Fest 2020, která se uskuteční již příští víkend, tj. 25. - 26. července. Jeden lístek na akci stojí 15 dolarů, resp. 379 Kč, a pokud bychom hodnotu v korunách vynásobili, získal vývojář hry jen z nákupu vstupenek na tuto dvoudenní virtuální akci 379 milionů korun! Niantic však již část této sumy (zhruba třetinu) dříve přislíbil na dobročinné účely.

Milion prodaných lístků celosvětově sice působí jako poměrně malé číslo, na druhou stranu zisk několik stovek milionů za online event bez jakýchkoliv nutných investic (pronájem parku, zaměstnanci, merchandising, výroba infotabulí, apod.) znamená jediné. Akce, jako byl loňský Go Fest v Dortmundu, se již nebude opakovat. Koronavirus otevírá nové možnosti monetizace a hráči Pokémon Go se tomu nebrání. Je zřejmé, že další podobné akce budou záhy následovat, specifičtí pokémoni tedy budou brzy schovaní za paywall...

More than 1 million Trainers have now purchased a ticket to #PokemonGOFest2020! We can't wait to share this experience with each and every one of you next weekend! pic.twitter.com/7vtdeEUJg0