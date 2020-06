Pokémon Go Fest 2020 se blíží. Stačí si koupit vstupenku a můžete hrát kdekoliv

Mobilní hra Pokémon Go měla na letošní rok naplánovaných několik akcí Go Fest a Safari Zone, které byly určeny k hromadnému setkání hráčů Pokémon Go. Koronavirová pandemie tomu však udělala jasnou přítrž. Niantic, jakožto vydavatel mobilního hitu v rozšířené realitě na motivy pokémonů, přišel s alternativní nabídkou. Go Fest spustí po celém světě, ovšem již dříve bylo avizováno, že si budete muset zakoupit vstupenku. Jaké jsou tedy podmínky celosvětového Go Festu?

Go Fest 2020 se uskuteční ve dnech 25. - 26. července 2020, a zúčastnit se jej bude moci pouze ten hráč Pokémon Go, který si dopředu zakoupí vstupenku. Pokud do koncové ceny započteme DPH, vychází vstupenka na 379 Kč. V případě, že k nákupu použijete verzi aplikace z obchodu Galaxy Store, můžete až do 24. černa počítat se slevou 10 % na všechny in-game nákupy. Ve finále tak lístek na dvoudenní akci vyjde nejlevněji na 341 Kč.

A co za vstupenku dostanete? Zatím vlastně jen zajíce v pytli. Niantic slibuje dvoudenní herní zážitek, vždy od 10 rána do osmé večerní. Každý den bude připraven speciální herní obsah, včetně globálního úkolu. Každou hodinu dojde k rotaci pokémonů, a to podle tohoto schématu - ohnivý, vodní, travní, battle a friendship. Stejný typ pokémonů se tak v průběhu herního dne vystřídá dvakrát, celkem půjde odchytit na 75 druhů pokémonů, a to ve volném prostředí, v raidech a také z dostupných úkolů.

O druhém dni toho zatím moc nevíme, Niantic uvádí, že se můžeme těšit na úplně něco jiného, ovšem to zatím zůstává skryto pod rouškou tajemství. Téměř jisté je to, že se v terénu objeví spousta vzácných shiny pokémonů, kteří budou tím největším lákadlem. Niantic však zatím neprozradil, na jaké konkrétní druhy se můžeme těšit. K akci bude připravena i speciální webová stránka, ze které si bude možné stáhnout předlohy pro papírové dekorace na motivy Go Festu.

Rekapitulace loňského Go Festu v Dortmundu:

Celá akce má i určitý charitativní podtext. Z prodaných vstupenek vydá Niantic částku 5 milionů dolarů (cca 117 milionů Kč!) na dobročinné účely. Polovina poputuje na financování nových projektů vyvíjených občany tmavé pleti (spolupráce s hnutím BLM - Black Lives Matter), druhá polovina poputuje na účty amerických neziskových organizací, které se starají o opětovné vybudování a sjednocení lokálních komunit. K Nianticu se přidá i společnost The Pokémon Company, která přihodí dalších 5 milionů dolarů, a to vybrané neziskovky z celého světa.

Zdroj Pokemongolive