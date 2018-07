Pokémon Go je opět na špici. Hráčská základna je největší od roku 2016

On tu hru ještě někdo hraje? Na klasickou otázku rychlá odpověď - ano! Mobilní hra Pokémon Go, která před dvěma lety při svém debutu doslova pobláznila hráče všech věkových generací má po dvou letech zřejmě stále co nabídnout. Jak jinak si vysvětlit 170 000 účastníků akce Pokémon Go Safari Zone v Dortmundu, která se odehrála na přelomu června a července, nebo velikost hráčské základny. Podle zdroje je totiž po létu 2016 vůbec největší v historii.

Vývojářské studio Niantic totiž před necelými dvěma týdny vydalo aktualizaci, která do hry konečně přináší komunitní aspekt. S vašimi přáteli můžete při hraní budovat přátelství, zasílat jim dárky s herními itemy a bojovat s nimi v raidech s dodatečnými bonusy. Tou největší novinkou je však zavedení výměny pokémonů, po němž se volalo již od vydání první verze hry. A právě tyto změny do hry opět přilákaly hráče, kteří ji již dříve opustili.

Mobilní pokémoni by mohli jako první využít výhody platformy Real World:

Pokémon Go je i po úplném vyšumění prvotního pobláznění i po dvou letech čtvrtou nejziskovější mobilní aplikací. Jen na Androidu je hra aktuálně na špici ziskovosti v kategorii Dobrodružné.

Zdroj Mobilesyrup