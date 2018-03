Pokémon Go konečně dostane denní úkoly. První se objeví již koncem týdne

Do hry Pokémon Go konečně přichází oživení v podobě denních úkolů. Ve hře je najdete pod označením Research (v překladu Výzkum), a to již v pátek 30. března, zřejmě ve večerních hodinách. Co lze od nového herního módu očekávat?

Ústředním bodem výzkumu jsou jakési herní „anomálie“ způsobené výskytem legendárního pokémona Mew. Do celosvětového „výzkumu“ se mohou zapojit hráči různými způsoby. V rámci Field Research bude třeba chytit specifické druhy pokémonů, vyhrát několik Gym soubojů nebo vítězně absolvovat několik raidů. V rámci Special Research bude stačit otočit několik pokéstop, chytit určitý počet pokémonů nebo několik z nich smazat.

Každý den bude třeba splnit alespoň jeden úkol, za což dostanete známku. Za sedm známek pak následuje odměna ve formě speciálních herních itemů a šance k odchytu náhodného vzácného (dokonce až legendárního) pokémona. V případě aktuálního Mythical Discovery se bude jednat o pokémona Mew.

Třetí generace Pokémonů se ve hře objevuje od loňského prosince:

Zdroj Pokemongolive