Pokémon Go má nový obsah pro jednoho hráče. Vypořádat se musíte s Rakeťáky

Do mobilní hry Pokémon Go se dostává další single player content. Pokud jste až doposud neměli čas hrát nebo jste neměli s kým chodit na raidy, bylo největší výzvou „sólování“ raidů na úrovni 3. Nyní se však do hry dostává Team GO Rocket, který je pro hráče další výzvou, tedy alespoň z pohledu náročnosti PvE soubojů.

Na herní mapě můžete zaregistrovat černě zbarvené „neposedné“ pokéstopy, jakmile k nim dojdete a protočíte je, vyzve vás k souboji člen týmu Rakeťáků. Pokud jej porazíte (a často je potřeba hned několik pokusů), pokéstop opustí, ovšem za sebou nechá první pokémona, kterého v boji použil, jehož můžete odchytit. Jedná se však o tzv. Shadow pokémona, který může být i jistou sběratelskou raritou.

Tým Rakeťáků se dostává do hry Pokémon Go:

Po chycení Shadow pokémona jej můžete za stardust a candy „vyléčit“, tj. zbavit jej vlivu Rakeťáků. Po vyléčení se z pokémona stane tzv. Purified pokémon, jemuž se zvýší IV u všech tří statů o dva. Oproti betatestu, které proběhl v průběhu uplynulého týdne, již není možné vyměňovat Shadow pokémony napřímo, nejprve musí dojít k jejich vyléčení. Spolu se spuštěním Rakeťáků je k dispozici i nový výzkum s úkoly, který však nenabízí žádné závratné odměny. Slouží spíše jako představení nového herního režimu - PvE soubojů.

Zdroj Pokemongolive