Pokémon Go mění strategii. Z pohodlí domova si brzy zahrajete i raidy

Když je hra založená na pohybu hráčů venku, je to v současné době koronavirové dost velký problém. Své o tom ví i vývojář hry Pokémon Go, společnost Niantic, která hru postupně upravuje tak, aby jste ji mohli pohodlně hrát i z pohodlí domova. Tedy, abyste kvůli hraní neriskovali kontakt s dalšími osobami, a nemuseli porušovat mnohde uplatňované omezení pohybu či zákazy shromažďování. A k tomu brzy hra vytáhne nové trumfy.

Pokémon Go dosud zpřístupnil PvP režim Go Battle League bez toho, abyste museli před aktivací soubojů ujít tři kilometry. Byl zvýšen spawn-rate pokémonů a v obchodě se dočasně objevily balíčky, které vám za zlaťák přidají 100 pokéballů, 50 greatballů nebo 20 incense. Ty navíc trvají dvakrát déle a spawnují nového pokémona každou minutu, nikoliv jednoho za pět minut. Dárky mají daleko hodnotnější obsah, a nově jich můžete v inventáři držet více najednou. To však k plnohodnotnému hernímu zážitku nestačí.

Niantic na svém blogu uvedl, že v souvislosti s koronavirem uspíší vývoj některých funkcí, které by se do hry měly dostat v nadcházejících dnech a týdnech. Jako první na řadu přijde vylepšení režimu Adventure Sync, který bude nově lépe trackovat pohyb v domácnosti. Tyto krátké trasy kdysi režim ignoroval, takže je zřejmé, že už se nebude jen spoléhat na GPS (která se uvnitř moc nemění), ale do trackování se přidají i další snímače a senzory.

Velmi zajímavou změnou je sociální stránka hry. Vývojář slibuje, že si brzy budete moci zahrát raidy se svými přáteli přímo z domova. Pokud herní přátele nemůžete potkat v reálném světě, půjde to alespoň v tom herním. A jako komunikační platforma byl zvolen populární Discord! Jak uvádí web XDA, ve zdrojových kódech testovací verze Discord Alpha už lze nyní vidět textové řetězce odkazující na Pokémon Go. Jak konkrétně budou raidy vypadat, a jak bude probíhat spolupráce hráčů, zatím není jasné. Zřejmě nebudete „virtuálně“ běhat po mapě, jak se vám zlíbí, možná by jen stačilo zpřístupnit ty raidy, které na herní mapě vidíte v dálce. Odpadla by tak nutnost chodit ven.

Třetí vylepšení hry si zatím moc reálně představit nedokážeme. Ninantic chce hráčům pomoci virtuálně navštívit a sdílet vzpomínky o skutečných místech v reálném světě, než je budete moci navštívit fyzicky. Na první pohled to totiž vypadá jako ukázková definice „spoofingu“, což je metoda, kterou využívají někteří hráči i pod možnou hrozbou zrušení svého hráčského účtu. Ve zkratce máte na displeji joystick, kterým „chodíte“ po herní mapě zatímco sedíte doma u stolu. Chce snad Pokémon Go do hry přidat „legální spoofing“?

Loňský Pokémon Go Fest se v letošním roce určitě nezopakuje:

Posledním bodem programu je reakce na zrušené eventy Go Fest a Safari Zone, které se v současné době nemají šanci uskutečniti. Niantic chce zážitek z hraní na live eventech v obdobné míře přenést i do našich domovů. Jak konkrétně toho chce vývojář docílit, zatím není jasné. Všechna uváděná opatření jsou aktuálně ve vývoji, a jejich případné trvání bude zcela jistě platit až do té doby, než koronavirová pandemie zcela pomine. A kdy se tak stane, je zatím velkým otazníkem. Mimo Pokémon Go byly obdobné „úlevy“ zavedeny i u Ingress Prime a u Harry Potter: Wizards Unite.

Zdroj Nianticlabs, XDA