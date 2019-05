Pokémon Go myslí na spánek. Go++ bude měřit jeho kvalitu a do hry přidá bonusy

The Pokémon Company na své včerejší tiskové konferenci oznámila spoustu novinek, byť některé z nich zní trochu aprílově. A zatímco dřívější aktualizace mobilní hry Pokémon Go cílily na větší pohyb (denní úkoly, raidy, Adventure Sync), do budoucna se chce hra zaměřit i na kvalitnější spánek! Ano, čtete správně. Bylo představeno nové příslušenství Pokémon Go Plus +, které bude fungovat jako první generace náramku. Navíc však bude akcelerometr, který zaznamená spánková data a pošle je do Pokémon Go.

Podle spekulací se má kvalitní a ničím nerušený spánek (tj. hodiny s minimálním pohybem při spaní) přenést do vzdálenosti pro klubání pokémonních vajec v inkubátorech. Nový náramek má jít spojit i s připravovanou hrou Pokémon Sleep pro smartphony, o které však zatím nejsou dostupné žádné relevantní detaily. A jako oslava na počest tohoto oznámení, se v Pokémon Go objevil spící pokémon Snorlax. Při odchytu bude spát, z prvních dvou pokéballů vždy vyskočí, po odchytů už bude vzbuzený. Až do třetího června jej můžete chytit s exkluzivním rychlým útokem Yawn (v překladu „Zívání“).

Poslední novinkou je oznámení aplikace Pokémon Home, která má v příštím roce sloužit pro zálohy pokémonů z jednotlivých her. Jmenovitě ze starších titulů pro Nintendo 3DS, z Pokémon Bank, mobilního Pokémon Go, Let's Go Pikachu & Eevee a z připravovaných Pokémon Sword & Shield na Nintendo Swtich. Pouze u nejnovější dvojice her pro Switch je naznačen přenos oběma směry, jinak má být záloha pouze jednosměrná. Půjde tak do nových konzolových her dostat i dřívější pokémony, než jen ty z připravované osmé generace?

Představení Pokémon Let's Go Pikachu pro Nintendo Switch:

V rámci Pokémon Home se počítá i s lokálními a vzdálenými výměnami přes internet, zaručena je zde podpora i budoucích pokémonních her. Něco nám ale říká, že cloudové úložiště zdarma poskytováno nebude...