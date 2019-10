Pokémon Go se chystá na Halloween, v přípravě je i speciální placený event

Hráči mobilního hitu Pokémon Go se mohou těšit na dvě velké akce, které se ve hře objeví od poloviny října do začátku listopadu. Stěžejní novinkou je event tematicky spjatý s Halloweenem. Od 17. října do 1. listopadu se v raidech objeví pokémoni Bulbasaur, Charmander a Squirtle, kteří budou nosit kostýmy jiných pokémonů, a pokud se na vás usměje štěstí, odlovíte jejich shiny varianty. Do pětkových raidů se dostane pokémon Darkrai.

V prostředí okolo vás, v raidech a ve vejcích se budou častěji objevovat pokémoni typu Dark a Ghost, navíc bude připraven i speciální herní výzkum, na jehož konci si odchytíte úplně nového pokémona. V průběhu trvání akce se můžete těšit na dvojnásobný počet candy při odchytu, vylíhnutí z vejce nebo při výměnách pokémonů.

Od 1. listopadu do 4. listopadu se do pětkových raidů dostanou pokémoni Regirock, Regice a Registeel, které navíc bude možné odchytit i v shiny formě. Do EX Raidů se v průběhu listopadu dostane pokémon Regigigas. A pokud jej chcete odchytit dříve, bude to možné již 2. listopadu v průběhu speciálního herního eventu, který bude tentokrát placený. Event se bude konat v čase od 11:00 do 19:00, v rámci něhož dostanete až 10 raid passů, které vám pomůžou s plněním speciálních herních úkolů. A za jejich splnění na závěr odchytíte pokémona Regigigas. Event není třeba ve stanoveném čase dokončit, musíte jej pouze začít.

Ohlédnutí za letošním Go Festem v Dortmundu:

„Lístek“ na tuto virtuální akci vyjde na 7,99 dolarů (tj. cca 187 Kč), a nepůjde zaplatit herními mincemi pokécoins. Mimo 10 raidpassů (mimo trvání eventu je použít nepůjde) bude jeho součástí i speciální medaile, nová póza vašeho avatara, Unova Stone a Sinnoh Stone. Vstupenka by se měla objevit již v brzy v herním obchodě, pokud se tam objeví do 20. října, můžete ušetřit 10 % z nákupu, pokud vstupenku pořídíte přes verzi hry staženou z Galaxy Storu.

Zdroj Pokemongolive