Pokémon Go se připravuje na 50 novinek. Do hry přibude element počasí

Ještě do konce tohoto týdne se ve hře Pokémon Go objeví část pokémonů třetí generace. Vydavatel hry, společnost Niantic, však tentokrát zvolila jinou taktiku. Nové pokémony bude vydávat postupně, takže do konce týdne počítejte „jen“ s padesáti novinkami.

V aktualizaci, která se ve hře objeví koncem prosince, pak přibude element počasí. Hra získává informace o počasí ve vašem okolí a podle toho bude vypadat i herní mapa. Na ní uvidíte čtyři úrovně oblačnosti, mlhu, déšť, sníh, příp. slunečnou oblohu. Každé z počasí bude mít vliv na zvýšený výskyt určitých forem pokémonů a také na sílu útoků. Bonusy uvidíte i v náhledu vašich pokémonů, např. při slunečném počasí budou ohnivé útoky Charizarda efektivnější.

Ve hře Pokémon Go se objeví 50 nových pokémonů a element počasí:

Počasí má do hry přinést větší proměnlivost, výskyt speciálních typů pokémonů podle počasí nebude omezen jen na novinky třetí generace, ale bude vztažen na všechny doposud vydané pokémony. V nejnovější verzi aplikace došlo i na přepracování soubojové obrazovky, hlavní útoky nepoužíváte podržením prstu ale vyhrazeným tlačítkem. V pravé části displeje se pak zobrazuje zjednodušený „battle log“.

Zdroj Pokemongolive