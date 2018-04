Pokémon Go slaví Den Země. Pošle hráče do přírody sbírat odpadky

22. duben je každoročně označován jako Den Země. A právě pro tento den si vydavatel mobilní hry Pokémon Go, Niantic, připravil herní akci, která má z její strany podpořit celosvětovou aktivitu ve sběru pohozeného odpadu. A to ve spolupráci s lokálními organizacemi a společnostmi Mission Blue a Playmob.

Pokud se do sběru odpadu zapojí alespoň 1 500 hráčů po celém světě, dojde k odemknutí dvojnásobného zisku stardustu při chytání vodních, zemních a travních pokémonů. V případě, že se do sběru odpadu zapojí přes tři tisíce hráčů, bude stardust za výše zmiňované typy pokémonů hned trojnásobný. Je však škoda, že organizovaných akcí sběru odpadu není více, třeba ve střední Evropě je mapa úplně prázdná. Nejvíce akcí je v plánu ve Francii, Británii a v Itálii.

Třetí generace Pokémonů se ve hře objevuje od loňského prosince:

V mobilní hře se od minulého pátku objevila aktualizace, která do hry přidává denní úkoly. Pokud jste až do dnešního dne splnili minimálně jeden úkol denně, máte již dnes možnost za splněné úkoly odchytit legendárního Moltrese. V samostatné úkolové větvi (podstatně náročnější) pak můžete získat mytického pokémona Mew. Díky uvedení úkolů se hra Pokémon Go opět dostala na špici nejvíce vydělávajících aplikací na platformách Android i iOS.

Zdroj Pokemongolive