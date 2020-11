Pokémon Go už letos vydělal miliardu dolarů. A to díky možnosti hrát z domova

Mobilní hra Pokémon Go je i po čtyřech letech fenomén, který se dokáže vypořádat s celou řadou zádrhelů. Tím největším byla letos pandemie koronaviru, která ve dvou vlnách omezila (a stále omezuje) venkovní pohyb osob. Pro Pokémon GO to teoreticky znamenalo konečnou, hra se však přizpůsobila, aby umožnila hrát i na dálku z pohodlí svého domova. Díky tomu výnosy z in-game nákupů jen za prvních deset měsíců překonaly hranici jedné miliardy dolarů!

Vývojáři do hry oficiální cestou zakomponovali Remote Raid Pass, který umožňuje účastnit se raidů na dálku, přibyly automatické denní úkoly, byla omezena vzdálenost nutná pro líhnutí vajec a odpadlo i omezení ušlé vzdálenosti pro režim PvP. Současně ale v optimističtějších obdobích docházelo k tomu, že hráči,i i díky hře Pokémon Go, opět vyráželi ven. Meziročně tak hra navýšila ziskovost o 11 procent, a celkově se s miliardou dolarů, z pohledu mobilních her, umístila na třetím místě. Pod ještě větší útraty hráčů se podepsaly PUBG Mobile na prvním a Honor of Kings na druhém místě.

Pokémon Go za čtyři roky své existence eviduje zisky přes 4,2 miliardy dolarů. Nejlukrativnějším trhem jsou Spojené státy americké, které stály za více než třetinou všech nákupů. Na druhém místě se umístilo Japonsko (31,3 %) a na třetím pak Německu (5,7 %). I na propasti mezi druhým a třetím místem je vidět, že pokémoni jsou nejatraktivnější právě zámoří a také v Japonsku, kde tato franšíza přesně před 25 lety ve studiích Nintenda vznikla.

Celkově si hru do dnešního dne po celém světě nainstalovalo téměř 600 milionů unikátních uživatelů. Nejvíce instalací eviduje USA (109 milionů), Brazílie (65,2 milionů) a Mexiko (37,3 milionů). Z pohledu platforem drtivě vítězí Android, ve srovnání s iOS je poměr instalací téměř 4:1. Pokémon Go tak i letos bude doslova zlatý důl, a nic nenasvědčuje tomu, že by měla zlatá éra pokémonů brzy skončit.

Zdroj Sensor Tower