Pokémon Go z pohodlí domova? Vývojář si mne ruce, tržby stouply o 70 procent!

Od mobilní hry Pokémon Go se s nástupem koronavirové pandemie čekal velký úpadek. Vývojář hry, společnost Niantic, však přišla se změnami a novinkami, které hráčům umožnily hrát bez pohybu venku, ale pěkně z pohodlí svého domova. Pokémon Go sice už nikdy nebude jako dříve, kdy jste si museli vše poctivě „odchodit“, Niantic si však mne ruce. Týdenní útraty hráčů stouply v době pandemie o 70 procent! V týdnu od 9. do 16. března činily prodeje přes in-game obchod celosvětově rovných 23 milionů dolarů (544,4 mil. Kč)!

Na začátku ledna se průměrná týdenní útrata v Pokémon Go pohybovala okolo 10 milionů dolarů, v prvním únorovém týdnu to bylo 17 milionů USD, v prvním březnovém týdnu však útraty spadly na „pouhých“ 13,3 milionů dolarů. Více než třetina všech příjmů patři USA, kde je Pokémon Go stále velmi populární. Otázkou však bude, co se se hrou stane, jakmile všechna ochranná opatření pominou. Incense se vrátí k dřívějšímu 30minutovému intervalu, Pro Go Battles bude třeba denně ujít několik kilometrů, vejce se budou klubat po ujití běžné vzdálenosti a v reaidech na dálku budou mít pokémoni sníženou sílu.

Na bonusy a zjednodušenéhraní se velmi rychle zvyká, cesta zpět však bude pro Niantic velmi těžká. Mnozí se domnívají, že kvůli vysokým výnosům se bude vývojář hry snažit aktuální funkce udržet co nejdéle, možná napořád. To by však znamenalo, že se původní cíl hry Pokémon Go, tj. vytáhnout hráče na čerstvý vzduch, vytratí. Bude důležité jen to, aby hráči za in-game nákupy jen pořádně zaplatili. To je ostatně vidět i na množících se eventech, které je třeba zakoupit za skutečné peníze. Stále častěji se tak začínají noví pokémoni schovávat za „paywall“, a zdá se, že tato taktika Nianticu vychází přesně podle plánu.

Via GoldenCasinoNews