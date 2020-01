Pokémon Go zkouší nové státy. Safari Zone se poprvé uskuteční ve Velké Británii

Mobilní hra Pokémon Go má za loňský rok vyděláno 20 miliard korun, a tak je na čase něco ze zisků investovat zpět do hráčské komunity. Vývojáři hry oznámili, že v první polovině roku uspořádají hned čtyři masivní herní akce, které se budou podobat loňskému Go Festu v Dortmundu. Budou se konat ve Philadelphii (USA), St. Louis (USA), Taichungu (Taiwan) a také ve Velké Británii. Dějištěm britské akce bude město Liverpool.

A právě Liverpool by mohl být zajímavou destinací pro české hráče Pokémon Go, kteří chtějí vyrazit za nevšedním zážitkem, a neutratit za něj spoustu peněz. Přímé lety z Prahy do Liverpoolu totiž zajišťuje společnost Ryanair. Od 17 do 19. dubna se v tamním 94 hektarovém Sefton Parku uskuteční akce nazvaná Safari Zone, která bude tematicky zaměřena na vodní pokémony. Místní raritou bude pokémon Unown V nebo Relicanth, jehož lze běžně chytit jen na Novém Zélandu a v oblasti Oceánie.

Ohlédnutí za loňským Go Festem v Dortmundu:

Vstup na akce bude placený, lístky budou k dispozici od 31. ledna přes aplikaci Pokémon Go ve stylu „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Základní vstup vyjde na 12 liber (cca 360 Kč), lístky s dřívějším vstupem budou stát 18 liber (zhruba 540 Kč). Dřívější vstup zpřístupní speciální pokémony o dvě hodiny dříve, zřejmě již od osmé hodiny ranní, běžný vstup bude zahájen v 10:00.

Zdroj Pokemongolive