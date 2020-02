Pokémon Home: Pokémonní cloud startuje v únoru, zdarma ale nebude

Společnost The Pokémon Company International společně s Nintendem potvrdila brzké spuštěné cloudové služby Pokémon Home na herních konzolích Nintendo Switch a také na iPhonech, iPadech a zařízeních s operačním systémem Android. Aplikace bude zprovozněna již v průběhu února, bezplatná verze aplikace však k užitku moc nebude. A za prémiovou verzi bude třeba platit měsíční poplatky.



Komunikace v Pokémon Home bude obousměrná jen u několika her, s bezplatnou verzí se pojí celá řada omezení

Pokémon Home bude ve zkratce cloudové úložiště pro pokémony. Přihlásíte se do něj svým Nintendo účtem, a budete si do něj moci uložit pokémony z vybraných her, případně své pokémony přesunout z jedné hry do druhé. Na herní konzoli Nintendo Switch bude zajištěna podpora s hrami Pokémon Sword, Shield, Let's Go Pikachu! a Let's Go Eevee. Mobilní aplikace má navíc podporovat plugin pro službu Pokémon Bank, která byla zavedena u konzole Nintendo 3DS, a do budoucna se počítá i s integrací s Pokémon Go. Mobilní aplikace budou sloužit k centrální správě vašeho „pokémonního cloudu“.

Přenosy pokémonů však nebudou vždy fungovat s oběma směry. To je pouze případ konzolových her Sword a Shield. U Pokémon Bank, Pokémon Let's Go a Pokémon Go bude možné pokémony pouze přesunout do cloudu. Mobilní aplikace dále umožní náhodnou výměnu pokémonů, které umístíte do Wonder Boxů, příp. podmíněnou výměnu za pokémona, kterého potřebujete. Vymeňovat půjde online i s vašimi přáteli. U každého pokémona budou evidovány bitevní statistiky a půjde zjistit i jejich skryté vlastnosti a další parametry.

Konzolové hry Pokémon Sword a Shield se letos dočkají dvou rozšíření:

Bez předplateného ale většina funkcí stejně nebude fungovat. Měsíční popltek vyjde na 3 dolary (69 Kč), zvýhodněné roční předplatné bude stát 16 USD (360 Kč). Nintendo v případě služby Pokémon Home cílí na dlouholeté hráče franšízy, kteří si chtějí své nachytané pokémony převzít do novějších her. A jakmile hráči aktivují předplatné, je velmi pravděpodobné, že budou pro Nintendo znamenat dlouhodobý finanční příjem. Pokud si totiž uživatelé cloud přestanou platit, uložení pokémoni jim nadobro zmizí.

Zdroj Pokemon Press