Pokrytcem roku se stává… Xiaomi se vysmálo Applu za chybějící nabíječku a teď ji také odstraňuje

Dalo se to čekat. A vlastně jsme to předpovídali. Když Apple z balení iPhonů 12 odstranil nabíječku, konkurenti (se Samsungem a Xiaomi v čele) se mu vysmáli. To bylo v září a spekuluje se, že v lednu představený vlajkový Samsung také nebude mít nabíječku. Ale ještě rychlejší bylo Xiaomi, které právě představilo nádherný model Mi 11 a hádejte, co mu schází…

Mohl bych na tomto místě oslavovat pozitivní dopady na ekologii (méně vyrobených nabíječek znamená méně elektronického odpadu, menší balení znamená méně dopravních kontejnerů), ale žlučí mi hýbe pokrytectví. Xiaomi si prostě musí vybrat, jestli se bude navážet do Applu, nebo bude kopírovat jeho kroky. S tříměsíčním odstupem dělat obojí je jednoduše hloupé. Svědčí to o absenci globální strategie a špatné koordinaci jednotlivých týmů uvnitř firmy.

A vlastně je to ještě o fous horší. Zatímco standardní verze Mi 11 opravdu bude bez nabíječky (a dokonce i bez USB kabelu), k vyšší verzi si ji můžete přikoupit za akční cenu 99 juanů. Jako by Xiaomi udělalo krok, ale samo mu nevěřilo.

Mizení nabíječek jsme předpověděli na jaro, ale Xiaomi bylo rychlejší: