Pokrývání pražského metra mobilním signálem pokračuje, na řadě je další úsek linky C

Konsorcium operátorů T-Mobile – CETIN/O2 – Vodafone pokračuje v pokrývání pražského metra mobilním signálem. V tuto chvíli si můžete zavolat, ale i surfovat přes data v jednom úseku na lince A (Dejvická – Nemocnice Motol) a v jednom na lince C (Muzeum – Roztyly). Další úseky se mají připojit v prvním čtvrtletí 2020, uvedla mluvčí Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) Aneta Řehková.



Pokrytí se dočkají nejen tunely, ale i stanice metra. Zde je dosud ve většině případů dostupná pouze nevyhovující 2G síť, resp. EDGE

Z informací DPP přímo nevyplývá, které tunely budou online jako další v pořadí, ale podle dřívějších informací portálu Lupa.cz by mělo nejprve přijít stavební povolení pro úsek Muzeum – Nádraží Holešovice na lince C, která by tak byla pokryta více než z poloviny.

Zajímavosti o pokrývání metra: pokrývá se technologií, která umožní datové i hlasové služby

práce je možno provádět pouze dvě a půl hodiny v noci v pracovním týdnu

2 měsíce zabere pokrytí tunelu mezi dvěma stanicemi v obou směrech

70 techniků pracuje každý den

pokrytí úseku mezi dvěma stanicemi přijde na cca 10 milionů korun

operátoři dohromady proinvestují 500 milionů za tři roky

zisk jednoho operátora za tři roky činí zhruba 33 miliard korun

Do stejné sítě ve vestibulech a tunelech metra, tvořené zejména vyzařovacími kabely, se připojují zákazníci všech operátorů, včetně jejich virtuálů. Dostupná je 4G, 3G i 2G technologie. Celá síť pražského metra má být pokryta do roku 2022. Operátoři do infrastruktury investují celkem zhruba 500 milionů korun.