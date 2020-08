Pokus o obcházení nevyšel. Fortnite přes noc zmizel z Google Play a App Storu

Souboj Davida a Goliáše pokračuje. Populární mobilní hra Fortnite už zase zmizela z Google Play a AppStoru, a vztah studia Epic s Googlem a Applem je opět na bodu mrazu. Jenže celá kauza samotná stojí za zajímavé počtení. Nejdříve se s hra objevila na App Storu a v srpnu 2018 došla řada i na Android. Jenže nebyla ke stažení na Google Play ale přímo na webu vývojářů. Jenže se ukázalo, jak mohou být stažené aplikace z internetu zranitelné. Instalátor obsahoval zranitelnost a toho se hned chytil Google, který aplikace stažené z jiných zdrojů nechrání a nehlídá tak, jako ty „své“.

Mezi oběma firmami šlo vždy jen o peníze. Vývojáři Fortnite totiž nechtěli z in-app nákupů Googlu odevzdávat třicet procent „desátků“, a tak se zařídili podle svého. V dubnu se však obě firmy dohodly na kompromisu a tak se Fortnite, po 18ti měsících na Androidu, konečně dostal na Google Play. Vývojáři si zřejmě spočítali, že je lepších 70 procent při vyšší viditelnosti na Google Play než sto procent s menším dosahem na hráčskou komunitu. Google zvítězil a Epic přiznal kapitulaci, jenže jen naoko... V průběhu noci na dnešek nastal zásadní obrat.

Epic totiž do včerejší aktualizace hry přidal možnost přímé platby vývojářům, která obcházela platební systémy Googlu a Applu. A protože tímto krokem nastalo vážné porušení obchodních podmínek obou aplikačních portálů, byl Fortnite z obou obchodů smazán. A Epic nijak nelenil, jen pár hodin nato podal žaloby na Google a Apple. Epic se opírá o platební monopol, který má Google u Androidu, čímž údajně porušuje americké zákony Sherman Act a Cartwright Act. A to stejné platí u Applu, který má monopol na distribuci softwaru pro iOS a také nad platebními transakcemi u iOS aplikací.

Kampaň #FreeFortnite se opírá o video Nineteen Eighty-Fortnite:

Mezi řádky je vidět, že by Epic rád dotlačil na App Store a Google Play vlastní Epic Store, v němž by si prodával své vlastní aplikace, vývojářům strhával jen 15 % z in-app nákupů a dotčeným gigantům z prodejů nedával ani korunu. Jenže to zatím vypadá jako utopie. Jediným obchodem, kde zatím Fortnite zůstává, je Galaxy Store u smartphonů řady Galaxy od Samsungu.

V kontextu probíhajícího sporu je zajímavá i tichá úprava kodexu chování v Googlu (tzv. Code of Conduct), z něhož, jak si všiml portál 9to5google, v tichosti zmizela ikonická věta „Don't be evil!“ Google svůj kodex přepracoval, aby „lépe vysvětlil to, co má Google na mysli“, jenže se zdá, že se americký gigant od původní myšlenky Androidu odklonil už dost daleko...

Via 9to5google, CNN, TheVerge