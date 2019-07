Pokuta za kauzu Cambridge Analytica? 5 miliard dolarů je jen plácnutím přes prsty

Aféra Cambridge Analytica konečně dospěla ke svému konci. V březnu loňského roku vyšlo najevo, že do té doby neznámá společnost Cambridge Analytica prostřednictvím rusko-amerického hackera Aleksandra Kogana získala údaje o cca 87 milionech účtů z Facebooku, které následně zneužila v amerických prezidentských volbách v roce 2016. Žádný z uživatelů přitom o sběru dat neměl ani ponětí. Facebook tímto porušil dohodu s americkou komisí FTC, která společnosti zakazovala použít osobní data uživatelů bez jejich výslovného souhlasu.

Americká Federální komise pro obchod (FTC) začala krátce na to Facebook vyšetřovat. A nebyl to jediný únik dat, v mezidobí vyšlo najevo i to, že hesla v Instagramu, který vlastní Facebook, byla ukládána v běžně čitelném formátu.

A výsledek vyšetřování? Facebook se s FTC dohodl na finančním vyrovnání v hodnotě 5 miliard dolarů (113,7 mld. Kč). Pro pokutu hlasovali tři republikáni, proti byli dva demokraté. Samotná pokuta je rekordně vysoká, až dosud byl na špici žebříčku Google, který musel v roce 2012 za porušení nařízení FTC zaplatit 22,5 milionů dolarů (511,65 milionů korun). A mezi oběma částkami je to propastný rozdíl. Dohoda musí být ještě schválena americkým ministerstvem spravedlnosti, což by měl být již jen formální procesní úkon.

Soukromí na Facebooku de facto neexistuje:

Facebook v posledních čtvrtletích vykazoval slabší finanční výsledky, protože vyčleňoval 3 miliardy dolarů, které nabízel za mimosoudní vyrovnání. Nakonec se částka zvýšila na pět miliard dolarů, mnozí to však vidí jen jako plácnutí přes prsty, tedy nic, co by Facebook nějak radikálně donutilo změnit přístup k citlivým datům uživatelů. Vždyť jen čistý příjem Facebooku za první čtvrtletí byl 2,43 mld. dolarů, a to si firma ještě střádala finance stranou na zaplacení pokuty. A stejně zřejmě smýšlí i investoři, v reakci na pokutu dokonce vzrostly akcie Facebooku o 1,8 procenta!