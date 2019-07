Polovina dotázaných Američanů neví, jaký model iPhonu aktuálně používají

Američané jsou světu zase tak trochu pro smích. V průzkumu, který publikovala společnost prodávající bazarové a repasované telefony, vyšly najevo dost zajímavé výsledky . Zhruba třetina dotázaných američanů např. v průzkumu tvrdila, že jejich telefon podporuje sítě 5G. V USA se přitom ještě žádný smartphone s 5G modemem oficiálně neprodává.

Amerika je bašta iPhonů. V průměru více než polovina dotázaných iPhonistů nevěděla, jaký je název modelu, který aktuálně používají. Nejhůře na tom byl iPhone XR (název vědělo jen 44 % dotázaných), nejlépe pak iPhone XS (57,64 % dotazaných). V tomto testu však prvenství sebral Galaxy S9+, u nějž se do přesného názvu telefon strefilo 71,32 % účastníků průzkumu. Zahraniční zdroje to však přičítají marketingovým kampaním Samsungu, které využívaly tiskové fotky telefonu s obří číslovkou devět. Pokud by na displeji nebyla, je pravděpodobné, že by byly výsledky podobné jako u iPhonů.

Osvěta je u američanů skutečně bídná. Jen méně než 40 procent uživatelů Galaxy S7, Galaxy S8 a Galaxy S9 vědělo, že jejich telefon podporuje bezdrátové nabíjení. O podpoře NFC u iPhonů X, XR a XS tušilo jen 14% dotázaných uživatelů iPhonů, necelá polovina z nich pak vůbec netušila o tom, že iPhony X, XS a XS Max mají zvýšenou odolnost (IP67, resp. IP68).

Téměř polovina dotázaných američanů pak za poslední upgrade mobilu zaplatila minimálně 500 dolarů nebo více (cca 11 200 Kč). Největším důvodem pro výměnu bylo pokažené stávající zařízení (31 %) nebo pocit, že potřebují rychlejší telefon (26 %). Dotazovaný vzorek čítal 2 tisíce američanů starších 18ti let, kteří aktuálně vlastní smartphone. Celý průzkum si můžete prohlédnout zde. Výsledky nás vlastně až tak moc nepřekvapily, mohlo to dopadnout ještě hůře...

Redakční představení iPhonu XS Max:

Zdroj Decluttr