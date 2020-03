Polovina lidí nechodí v době epidemie do kanceláře a třetina zůstává doma, zjistil T-Mobile

Mobilita obyvatel v České republice v posledních dnech výrazně poklesla. V době karantény vůbec neodchází z domova zhruba třetina lidí a téměř polovina nechodí do práce a místo toho je na „home office“. Vyplývá to z průzkumu Atlas mobility založeném na sběru tzv. big dat, na němž pracuje T-Mobile s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava.

Atlas mobility pracuje se striktně anonymizovanými provozními daty z mobilní sítě T-Mobile. Spočítá množství SIM karet, které během dne neopustily svou „domácí mobilní buňku“ (ve městech nad 50 000 obyvatel jde o perimetr cca 300 m) a tak získá podíl „nemobilního“ obyvatelstva.

V běžném režimu je v průměrném dni „nemobilních“ obyvatel méně – z domu nevytáhne paty zhruba pětina. V době mimořádných opatření vlády se toto číslo zásadně zvýšilo a k pátku 20. března nevyjelo zhruba 34 % obyvatel. V sobotu 21. března to už bylo 46 % a v neděli 22. března zůstalo doma celkem 47 % obyvatel.

Zlín courá, Praha je doma

Zajímavé je porovnání mobility obyvatel ve městech nad 50 tisíc obyvatel. Například ve Zlíně v úterý 16. března neopustilo domovskou buňku asi jen o polovinu lidí víc než normálně, což znamenalo celkem 23 % obyvatel města. Naopak nejméně lidé opouštěli domov v Praze – zde se hodnoty tzv. nevyjíždějících dostávaly na úrovně kolem 30 procent, což znamená až o 80 % více lidí než obvykle.

Podobně dokáže Atlas mobily, opět se zcela anonymizovanými daty, rozpoznat dojíždění do práce. Tento případ nastane, když člověk opustí svoji domovskou buňku a objeví se v dosahu místa, kde se v průběhu času pravidelně vyskytuje. Nejčastěji to bývá právě práce. Podle zjištěných dat nyní jezdí do práce téměř o polovinu lidí méně než v běžných časech. V některých městech se jasně ukázal efekt dočasného uzavření velkých průmyslových komplexů – například v Mladé Boleslavi klesly dojížďky do práce o 72 %.

Čísla dojížděk do zaměstnání poklesla skokově po vyhlášení karantény 15. března. Naopak celková mobilita obyvatel v ČR klesá postupně – každý den o několik procent. Lidé sice nechodí do práce, ale nezůstávají zřejmě namísto toho zcela doma. Ve volném čase jezdí na nákupy, nebo vyrazí na procházku do přírody. Vylidňují se centra velkých měst. Zatímco v běžném dnu na Václavském náměstí systém zaznamená téměř 70 000 SIM karet, nyní je to jen zhruba 15 000.