Polovina top smartphonů bude skládací. Kde může začínat jejich cena?

Smartphony se skládacím displejem jsou nový trend, který letos odstartovali Samsung a Huawei. Před nimi předvedlo svůj pokus Royole, ale produkt vypadal spíše jako demo verze. Pokusy typu ZTE Axon M nebo LG Dual Screen s pevnými displeji do nové éry řadit nelze.

Šéf Huawei Richard Yu vidí ve flexibilních panelech budoucnost – podle rozhovoru pro GSMArenu bude do dvou let polovina vlajkových modelů skládacích. To by přineslo pestrost, kterou současný trh tolik postrádá. Např. na jaře představí konvenční placku s pevným displejem, na podzim skládací smartphone.

Prostor se otevírá i pro cenově dostupnější zařízení (první Huawei Mate X má stát 60 tisíc). Pokud by se ušetřilo na displeji i komponentách, je reálná hranice okolo 30 tisíc korun.

A nemusí jít pouze o to, že současné telefony budeme rozkládáním zvětšovat na tablety. Skládací konstrukce může přinést i návrat kompaktních telefonů – startovat budeme na současných rozměrech, ale po složení získáme kompaktní smartphone. První takový má být Motorola Razr.

Cenově dostupnější skládací mobil chce nabídnout Xiaomi nebo TCL, zatím ale mají pouze různé koncepty a není ani moc jasné, jakým způsobem chtějí displeje ohýbat. Xiaomi chystá hned dva ohyby, TCL uvažuje nad vícero konstrukcemi. Pozadu prý nezůstane ani Sharp, který údajně chystá malé véčko s ohebným displejem. V jeho domovském Japonsku je tato konstrukce stále populární.