Poprvé v novém formátu. Zcela digitální veletrh CES 2021 slibuje spoustu novinek

Loňský veletrh MWC byl zrušen, IFA v Berlíně proběhla v omezeném režimu a letošní CES je výhradně digitální. Pandemie citelně zasáhla veletrhy spotřební elektroniky. CES běžně probíhal po celém Las Vegas, dnes stačí spustit webový prohlížeč. Začínáme v pondělí odpoledne (našeho času). Na co se můžeme těšit?

Pondělí 11. ledna

CES 2021 odstartuje tisková konference HiSense, který loni prezentoval telefony s barevnými e-ink displeji. Ve 14 hodin následuje tiskovka LG s podtitulem „Life is ON“ ,kde mají Korejci představit nejnovější domácí spotřebiče, televize a také inovace v segmentu IT. Šeptá se o zcela průhledných a rolovatelných displejích určené pro televize.

Ve tři odpoledne přijde na řadu tiskovka Samsungu s podtitulem „Better Normal for All“. Těšit se máme na ještě chytřejší technologie, výkonnější umělou inteligenci a také na zdůraznění toho, že domov je jakési „chráněné území“, které si můžete dovybavit o chytrá zařízení různého druhu.

Z dřívější akce First Look 2021 také víme to, že hlavním tahákem CESu budou televize s displeji Neo QLED a Micro LED, k nimž bude Samsung dodávat solárně napájené dálkové ovladače. Den zakončí tisková konference Sony, která odstartuje o půl dvanácté večer. Těšit se máme na nová sluchátka i na nové OLED televize Bravia XR TV.

Úterý 12. ledna

Druhý den veletrhu CES by mohl být zajímavý z pohledu hardwaru. AMD má naplánovanou tiskovku na pátou odpolední, a má na ní ukázat vizi pro vzdělávání, práci, zábavu a hraní her. Uvidíme také portfolio z oblasti grafiky a výkonného zpracování dat.

Lenovo by mělo ukázat několik svých novinek z oblasti displejů a notebooků, a také celohliníkový tablet Lenovo Tab P11 Pro s doplňkovou klávesnicí a stylusem. Tablet dostane 2K LCD displej a streoreproduktory, pohánět jej bude Snapdragon 662 s až 6GB operační pamětí.

Představení tabletu Lenovo Tab P11:

V 19:00 hodin se uskuteční tisková konference TCL, která přímo v pozvánce zmiňuje nová zařízení z oblasti televizí, audia, domácích spotřebičů a mobilních zařízení. V popisu konference je zmíněna i podpora sítí 5G, takže to vypadá, že se minimálně v úterý dočkáme na veletrhu CES 2021 několika nových smartphonů.

Stranou nebude stát ani pandemie koronaviru, na samostatné konferenci se bude probírat vývoj vakcíny proti COVID-19, současný stav testování a efektivní léčba. Dozvíme se, jakou sílu má umělá inteligence, i to, jak bude administrativa budoucího prezidenta Bidena přistupovat k technologiím a inovacím. Spektrum novinek tedy bude poměrně rozsáhlé.

Středa 13. ledna

Středa se ponese ve znamení drobných konferencí, které se budou týkat vývoje baterií pro elektromobily, možností autonomních vozidel, digitálních měst, sítí 5G a sdílení zdravotnických dat. Dozvíme se herní a technologické trendy pro rok 2021, Microsoft se pochlubí svými novinkami na půlhodinové keynote, která startuje v 15:00 našeho času.

Čtvrtek 14. ledna

Poslední den veletrhu se ponese ve znamení udílení cen Best of CES awards. Produkty oznámené na veletrhu CES budou ohodnoceny podle inovací, designu, zacílení na trh a samotných funkcí, vítěze můžeme čekat hned v několika kategoriích.

Největší pravděpodobnost výskytu mobilních novinek na veletrhu CES 2021 platí pro první dva dny. Je však možné, že se na veletrhu objeví zajímavé novinky i od méně známých hráčů na trhu. Vše důležité z CESu 2021 týkající se mobilního segmentu, si přečtete u nás na webu.