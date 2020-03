PornHub dává Premium zdarma a vzkazuje: „Zůstaňte doma“

Před několika dny jsme vás informovali, že erotický portál PornHub finančně přispěl v Itálii a Španělsku na pomoc v boji proti koronaviru a nabídl tamním uživatelům premiové členství zdarma. S tím, jak se nákaza rozšířila globálně, rozšířila se i nabídka populárního videoserveru a nabízí Premium zdarma všem uživatelům po celém světě včetně ČR.

Jedinou podmínkou je příslib, že zůstanete doma v izolaci. PornHub vaši poctivost samozřejmě nemá jak kontrolovat, ale jako podpora v boji proti pandemii se to počítá. Premium členství bude pro všechny platné až do 23. dubna, do té doby uživatelé získají přístup k prémiovým videím včetně těch ve virtuální realitě.