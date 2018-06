PornHubu teď nejde o sex. Aplikace VPN Hub má zlepšit bezpečnost na internetu

Jsme na internetu, takže webovou stránku jménem PornHUB pravděpodobně nemusíme představovat, ale dneskbudeme povídat o jejich nové aplikaci VPN Hub. Se sexem opravdu nemá mnoho společného, jde o klasickou VPN pro mobily (Android, iOS) i počítače (Windows, Mac).

Vlastně jde o převlečenou aplikaci IP Vanish, která je navíc o fous levnější. VPN Hub stojí 12 dolarů měsíčně a první týden ji máte zdarma, ale s reklamami a nižší rychlostí ji můžete používat i zdarma (bez omezení objemu přenesených dat).

Co je VPN (virtual private network) a k čemu je to dobré? Zjednodušeně řečeno je to prostředník mezi vámi a cílovou stránkou/službou, který šifruje komunikaci a propustí o vás minimum informací. Šifrování je dobré pro bezpečnost, to pokud nevěříte neznámé Wi-Fi síti, nebo vlastní vládě a jejím sledovacím agenturám.

VPN skryje vaši IP adresu, což je dobré k zametení stop, překonání různé cenzury, geobloků apod. Chcete nakoupit v americkém e-shopu, který umožňuje přístup pouze Američanům? Zapněte VPN, připojte se přes americký server a rázem je z vás Američan. VPN je nezbytná, když se v Číně chcete dostat na Google či Facebook a pomůže ošálit některá omezení na firemním firewallu.