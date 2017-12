Posunete si Vánoce? E-shopy spustí výprodeje hned po Štědrém dnu

Většina obchodníků spustí vánoční výprodeje po skončení svátků, v e-shopech začnou 25. prosince a v kamenných prodejnách 27. prosince. Část obchodů spustí vánoční výprodeje již v příštím týdnu. Prodejny nad 200 metrů čtverečních musejí mít podle nové legislativy 25. a 26. prosince zavřeno.

Alza.cz spustí výprodeje 25. prosince, slibuje slevy až 80 procent. "Slevy půjdou napříč všemi segmenty - budou tam mobilní telefony, počítače, ale i sortiment ze sportu, hobby, drogerie, domácí spotřebiče a dalších," uvedla mluvčí Patricie Šedivá.

Také Datart začne s výprodeji na první svátek vánoční, v lednu spustí druhou vlnu výprodejů. Průměrná sleva má být více než 35 procent. O půlnoci na 25. prosince začnou výprodeje i na webu Euronics. "Cílem výprodejů je doprodání skladových zásob staršího zboží ještě předtím, než naskladníme nové položky. Ale vedle toho budou slevy i na standardní sortiment," uvedla mluvčí firmy Lenka Mastešová. Řetězec s elektronikou Expert Elektro spustí první vlnu slev 21. prosince, povánoční výprodeje budou pokračovat od 27. prosince.

V obchodech s nábytkem IKEA vánoční výprodeje začnou 27. prosince a potrvají do 17. ledna. "Vánoční výprodeje zahrnují několik set produktů napříč celým sortimentem od nábytku až po bytové doplňky. Slevy dosahují výše až 50 procent," dodala mluvčí Zdenka Pecková. Také v obchodech Kika výprodeje začnou poslední letošní středu a potrvají do konce ledna. Kika letos poprvé zahájí výprodeje v novém e-shopu, a to o dva dny dříve než v kamenných prodejnách.

U oděvního řetězce C&A běží slevy od minulého týdne. Slevy na vybraný sortiment zimní kolekce dosahují až 50 procent. V první polovině prosince spustí předvánoční slevy také nákupní centrum s oblečením a módními doplňky Freeport Fashion Outlet v Hatích na Znojemsku. "Slevy dosáhnou u vybraného oděvního zboží až 70 procent," uvedla marketingová manažerka centra Anna Karásková. Povánoční výprodeje v nákupním centru Freeport odstartují 26. prosince.

Obchodníci často slibují slevy v řádu desítek procent. Například během Černého pátku ale byla průměrná skutečná sleva v e-shopech jen 17 procent, ukázala čísla srovnávače cen Heureka.cz. Řada obchodníků před začátkem slevových akcí navýší slevu tak, že ji počítá z ceny, za kterou byl výrobek původně uveden na trh. Sleva tak uměle vypadá vyšší než ve skutečnosti je. Pokud obchod v minulosti za takovou cenu zboží skutečně prodával, je ale takové jednání nepostižitelné.