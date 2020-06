Potřetí a zase jinak. ČTÚ znovu mění podmínky aukce pro 5G sítě

V těchto dnech jsme očekávali vypořádání připomínek z veřejné konzultace k podmínkám chystané aukce kmitočtů v pásmu 700 MHz a 3,5 GHz. Český telekomunikační úřad ale místo toho zveřejnil nové podmínky, již třetí v pořadí.

„Na základě souhrnného posouzení připomínek od všech 29 připomínkujících subjektů se Úřad rozhodl upravit podmínky výběrového řízení v některých jeho základních principech. Z tohoto důvodu se Úřad rozhodl ukončit proces navazující na tuto veřejnou konzultaci a vyhlásit novou veřejnou konzultaci s upravenými podmínkami výběrového řízení,“ uvádí ČTÚ.

Čo bolo, to bolo, terazky už to musí vyjsť. Dnes zveřejněné dokumenty může veřejnost opět celý měsíc připomínkovat, úřad pak bude mít další měsíc, aby odpověděl, případně pravidla upravil. Jestli budeme znát výsledky aukce ještě letos, bude to malý zázrak. Ale zpět ke změnám.

Nováčci mají zájem a dostanou výhody

V prvním návrhu úřad vyhradil třetinu klíčového pásma 700 MHz pro případného nového operátora. Byl to pravděpodobně jeden z hlavních bodů, ve kterém se bývalý předseda ČTÚ Jaromír Novák neshodl s ministerstvem průmyslu a obchodu. To provedlo rošádu, do čela úřadu poslalo Hanu Továrkovou a podmínky vydané pod jejím vedením už výhodu pro nováčka neměly. Indicie prý naznačovaly, že žádný silný zájemce do Česka nechce.

Jenže připomínky k druhým podmínkám ukázaly, že to není pravda. Úřad teď říká, že společnosti ČEZ, Nordic Telecom, České Radiokomunikace a Sazka by do aukce šly.

Proto tedy obrátil o 180 stupňů a třetina pásma 700 MHz (šířka 2× 10 MHz) připadne nováčkovi, pokud se do aukce nějaký přihlásí. Díky tomu by potenciální čtvrtý operátor získal frekvence, se kterými by mohl pokrýt celé Česko, nikoliv jen ostrůvky kolem větších měst, jako by to šlo s pásmem 3,5 GHz.

ČTÚ do aukčního řádu vložilo nový bod, který nováčkům umožňuje stáhnout se z aukce, pokud by žádali o příděly v pásmu 700 MHz i 3,5 GHz současně, ale nakonec získali příděl pouze v jednom. Potenciální silný čtvrtý operátor by totiž potřeboval obě. Sedmistovku pro pokrytí celé republiky pomalejší sítí a zároveň vyšší frekvence pro navýšení kapacity (a rychlostí) v hustě osídlených oblastech.

Celková vyvolávací frekvencí činí 5,26 miliard korun. Dražit se budou následující frekvence:

Blok Frekvence Šířka Vyvolávací cena A1 703–733 MHz / 758–788 MHz 1 blok (2 × 10 MHz) 1400 mil. Kč A2 2 bloky (2 × 5 MHz) 700 mil. Kč A3 1 blok (2 × 10 MHz) 1120 mil. Kč B1 3400–3600 MHz 2 bloky (20 MHz) 110 mil. Kč B2 8 bloků (20 MHz) 140 mil. Kč

Přísnější národní roaming

Úřad nadále počítá s tím, že by mohlo vzniknout několik nových minioperátorů i ve vyšších pásmech 3,5 GHz (to se bude dražit) a 3,7 GHz (to je již vydražené, mezi nováčky je Nordic Telecom a Poda). Ti všichni by měli nárok na národní roaming, takže za určitých podmínek by mohli využívat sítě velké trojky v časech a místech, kdy a kde ještě nemají vlastní pokrytí. Úřad ale zároveň chce, aby se malým operátorem mohly stát jen společnosti s vyšší mírou vlastní infrastruktury, proto také zpřísňuje podmínky, kdy na národní roaming dosáhnou.

Národní roaming budou moci nováčci využít, až sami pokryjí 10 % populace a vybudují nejméně 500 vysílačů. Do 30. 6. 2025 budou muset pokrývat alespoň 30 % populace a provozovat 1000+ vysílačů. Ve starších podmínkách nebyla podmínka s počtem vysílačů a ve druhé fázi stačilo mít pokryto jen 20 %.

Frekvence, které již operátoři drží:

Pásmo O2 T-Mobile Vodafone Nordic Telecom Poda 420 MHz - - - 2 × 4,3 MHz - 450 MHz 2 × 4,4 MHz - - - - 800 MHz 2 × 10 MHz 2 × 10 MHz 2 × 10 MHz - - 900 MHz 2 × 12,4 MHz 2 × 12,4 MHz 2 × 10 MHz - - 1800 MHz 2 × 27,8 MHz 2 × 20 MHz 2 × 27 MHz - - 2100 MHz FDD 2 × 20 MHz 2 × 20 MHz 2 × 20 MHz - - 2100 MHz TDD 5 MHz 5 MHz 5 MHz - - 2600 MHz FDD 2 × 20 MHz 2 × 30 MHz 2 × 20 MHz - - 2600 MHz TDD 25 MHz 25 MHz - - 3700 MHz 40 MHz - 40 MHz 80 MHz 40 MHz

Roaming mohou využít i nováčci, kteří vydraží část pásma 700 MHz. U nich je však otázkou, jestli jej kdy budou potřebovat. Při výstavbě oněch 500 nebo 1000 stanic si totiž velkou část republiky pokryjí sami. Roaming ale každopádně budou potřebovat pro přístup k 2G, 3G a 4G/LTE, aby mohli poskytovat služby i pro starší zařízení bez podpory 5G.

Kdo bude muset národní roaming poskytovat se rozhodne podle toho, kdo ze stávající trojky získá příděl v pásmu 700 MHz a případně který blok. Rozdělené pásmo sestává ze čtyř bloků. A1 se šířkou 2 × 10 MHz je určeno pro nováčka. Dva bloky A2 (po 2 × 5 MHz) a jeden blok A3 (2 × 10 MHz) mohou získat i O2, T-Mobile a Vodafone. Pokud někdo z nich vydraží A3, bude národní roaming poskytovat on. Kdyby ale náhodou A3 získal další nováček (a potenciální pátý operátor), poskytovateli by jej ti, kteří získají A2.

Průmysl 4.0 počká

V předchozích podmínkách aukce úřad vyhradil 40 MHz v pásmu 3,5 GHz pro potřeby tzv. Průmyslu 4.0. Podniky by získaly vlastní frekvence pro lokální sítě, které by mohly používat k propojení výrobních procesů. Některým se příděl zdál malý, jiným zase zbytečný.

ČTÚ i v tomto případě změnil názor a oněch 40 MHz vrací do aukce pro všechny. Část tohoto spektra (dva 20MHz bloky) ale držitelé budou muset pronajímat zájemcům pro jejich soukromé sítě. Úřad tvrdí, že takhle bude moci celé spektrum využívat i veřejnost, ale zároveň to nebrání vzniku diskrétních sítí uvnitř podniků. Ty se navíc s operátorem budou moci domluvit i na vyšší kapacitě. Kupříkladu Škoda Auto chtěla šířku až 100 MHz.

Komentář

Aukce pro 4G se před lety musela opakovat a vyústila ve změnu vedení ČTÚ. Historie má zvláštní smysl pro humor, když se nyní děje něco podobného. Nahrazení nejvyššího člověka v ČTÚ a již druhé přepisování pravidel (navíc u zásadních bodů) aukce pro 5G je pro Česko velkou ostudou.

Vstupovat na trh, kde hlavní regulátor mění pravidla podle toho, jak se kdo vyspí, je krajně rizikové. Úřad též zpětně zasahuje do podmínek předchozí aukce (ex post národní roaming v již vydraženém pásmu 3,7 GHz), což pro nováčka také není znamení stabilního tržního prostředí. Vlastně by mě ale nepřekvapilo, kdyby ti oznámení zájemci nakonec ještě ztratili zájem. Snad se tak nestane, všechny čtyři firmy jsou české, takže místní specifikace znají.

Radost ze současného stavu každopádně musejí mít jen paranoici s alobalovými čepičkami, protože nástup 5G se zase o několik měsíců posune.