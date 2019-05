Potvrzeno! Facebook umožní chatování napříč Messenger, Instagram a WhatsApp

Na konferenci F8 potvrdil produktový manažer aplikace Messenger Asha Sharma, že v budoucnu skutečně budeme moci posílat zprávy na uživatelské účty napříč aplikacemi Facebooku, čili Messengeru, Instagramu a titulu Whatsapp. Co to znamená? Např. to, že z Instagramu pošlete zprávu uživateli, který na něm účet nemá, do sítě WhatsApp, kde jej třeba zase nemáte vy.

Sharma také zmínil, že tzv. Inter-app messaging bude fungovat podobně, jako dnes lidé telefonují. Nemusíte tak vůbec vědět, jakou druhá strana používá aplikaci, stejně jako např. mobilního operátora. Důležité je také zmínit, že Facebook se z velké míry bude zaměřovat na soukromí, takže veškerá komunikace bude šifrovaná. Zatím není zcela jasné, kdy se této novinky dočkáme, neočekává se však, že se tak stane dříve než ze začátku příštího roku.

Via Engadget