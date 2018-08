Potvrzeno. Herní hit Fortnite pro Android bude, ale ne na Google Play

Hra Fortnite budí vášně. Na iOS je dostupná od jara, Android na vydání stále čeká. Tomu by měl být brzy konec. Pro vyvolené by totiž měla hra vyjít již 24. srpna, pro ostatní, kteří na to budou mít stroje, pak 23. září.

Fortnite od studia Epic Games se stal obrovským fenoménem. Nejdříve si jej mohli užívat PC, Mac a konzoloví hráči, letos v březnu byl titul uvolněn na Apple iOS. Se stejnými prvky, jen odladěné pro dotykové ovládání. Ze začátku jen pro vybrané, kteří již titul hráli dříve na „dospělých platformách“. Ostatní museli čekat na pozvánky. Ty však vzaly za své už po měsíci nářků a od té doby si hru mohou majitelé podporovaných iPhonů a iPadů užívat plnými doušky.

Kdy

Verze pro Android je jasná věc, spekuluje se pouze kdy, kde a pro koho bude hra zpřístupněna. Dle dostupných informací, to vypadá, že se den „D“ chystá již na 24. srpen. Má to ale háček.

Oficiální vyjádření vývojáře zní, že Fortnite bude v létě. A něco pravdy na tom bude, 9. srpna se světu ukáže Samsung Galaxy Note 9 a právě on by měl být prvním modelem, pro který bude hra dostupná (a bude předinstalovaná). Prodávat se začne 24. srpna.

Co nicméně jisté je, že je to tak nějak k ničemu, pokud tedy bude verze pro Android fungovat tak, jako ta pro iOS. Když totiž chcete na iPhonech/iPadech Fortnite Mobile hrát, můžete jen proti ostatním mobilním hráčům. Proti těm hráčům, kteří hrají na stejné platformě – tedy na iOS. K čemu tak bude prvním majitelům modelu Note 9 možnost zahrát si titul jen s hrstkou jiných majitelů toho samého zařízení? Když přihlédneme ještě k různým serverům rozesetým po světě, žádná sláva to asi nebude. Celoplošně by pak Fortnite na Android měl vyjít 23. září.

Pro koho

Nároky na podporovaná zařízení jsou sice vysoké, vývojáři však předem uveřejnili seznam, na kterých hra určitě poběží. Vedly se kolem toho živé debaty, nikdo však nezmínil poslední řádek, který skrývá text „Android Other“. Jestli některé z vypsaných zařízení tedy nevlastníte, určitě si jej hned nemusíte kupovat, seznam se může ještě rozšířit.

Androidy s podporou Fortnite:

Google Pixel 2/Pixel 2 XL

Huawei Mate 10/Huawei Mate 10 Pro/10 Lite

Huawei Mate 9/Mate 9 Pro

Huawei P10/P10 Plus/P10 Lite

Huawei P9/P9 Lite

Huawei P8 Lite 2017

LG G6

LG V30/V30 Plus

Motorola Moto E4 Plus

Motorola Moto G5/G5 Plus/G5S

Motorola Moto Z2 Play

Nokia 6

Razer Phone

Samsung Galaxy A5 2017

Samsung Galaxy A7 2017

Samsung Galaxy J7 Prime 2017/Pro/2017

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy On7 2016

Samsung Galaxy S9/S9+

Samsung Galaxy S7/S7 Edge

Samsung Galaxy S8/S8+

Sony Xperia XA1/Ultra/Plus

Sony Xperia XZ/XZs/XZ1

Kde

Google si ze svého obchodu Play bere 30 % ze zisku (Apple také). A to se mnohým vývojářům nemusí líbit. Android je však oproti iOS otevřenějším systémem a za daných okolností do něho můžete nainstalovat i takové aplikace a hry, které v oficiálním obchodě nenajdete. Má to být případ i hitu Fortnite?

Kdyby chtěli v Epic Games šetřit, pravděpodobně by se s portováním titulu na Android nezatěžovali. Podobným pokoutným způsobem se totiž hra může dostat jen k procentu uživatelů, které by jinak oslovila po otevření obchodu Google Play. Navíc žádné zprávy pořád nejsou oficiální a je potřeba brát je s rezervou. Na tom, co je populární, si totiž mnoho senzace chtivých chce přihřát polívčičku. A že Fortnite zrovna pořádným kotlem naplněným až po okraj je, není třeba pochybovat.

Aktualizace 6. srpna 2018 Spekulace ohledně distribuce mimo Google Play se potvrdily. Uvedl to generální ředitel společnosti Epic Games Tim Sweeney v rozhovoru pro VentureBeat. Hra tak bude ke stažení výhradně přes stránky Epic Games, čímž nebude muset vydavatel platit Googlu 30 % ze zisku. Uživatel ale bude muset mít v telefonu povolenou možnost instalovat aplikace i hry z neoficiálních zdrojů, čímž se vystavuje případnému riziku.

