Potvrzeno: Qualcomm letos modemy pro iPhony nedodá. Apple tak zřejmě sáhne po Intelu

Vypadá to, že letošní trojici nových iPhonů čekají pod kapotou velké změny. George Davis, finanční ředitel společnosti Qualcomm, totiž v rozhovoru pro CNET.com prohlásil, že Apple hodlá v letošních iPhonech využít pouze modemů od jejich konkurence. Přitom jejich modemy tradičně využívá již od roku 2011 spolu s iPhonem 4S. Otázkou je, jaké modemy tedy Apple použije. Podle všech indicií to vypadá na Intel.

Je známo, že Apple v telefonech využívá vlastně navrhnuté procesory, stran konektivity však spoléhá na jiné výrobce. Po patentové rozepři s Qualcommem se však Cupertinská společnost snaží od velkého výrobce čipů více osamostatnit. Už v roce 2016 v některých iPhonech 7 a 7 Plus sáhla raději po čipech od Intelu a stejný scénář se opakoval i loni.

Nevýhodou však je, že podle testů měřených pomocí aplikace Speedtest jsou modemy od Intelu výrazně pomalejší, než ty od Qualcommu. Při srovnání čipu Intel XMM 7480 použitého v některých loňských iPhonech a LTE modemu X20 v nejnovějším Snapdragonu 845 se ukázalo, že Intel rychlostně ztrácí dokonce až o 53%. Nutno podotknout, že tuto ztrátu by měl zlepšit nejnovější gigabitový modem Intel XMM 7560, po kterém Apple pravděpodobně sáhne.

Přesto by mohly mít nové iPhony problém v budoucnosti. Qualcomm už by totiž v letošních čipech měl zřejmě nabídnout podporu 5G sítí, jejichž příchod se očekává už v roce 2020. Intel však prý minimálně do půlky příštího roku, podporu 5G ve svých čipech neplánuje. To znamená, že třeba už za 2 roky, by letošní iPhony mohly být velmi znevýhodněny za konkurencí.

