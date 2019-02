Používáte starší GPS přijímač? V dubnu může přestat fungovat

Máte doma starý GPS přijímač? Možná vám 6. dubna přestane korektně fungovat. Po necelých dvaceti letech totiž dojde k dalšímu přetečení čítače týdnů v systému GPS. Systém se dnes nepoužívá pouze k odhadu aktuální polohy, ale i pro získání přesného času, neboť právě na přesných atomových hodinách staví své fungování. Tento čas lze z přijímaného signálu přečíst a různými způsoby využít.

V čem je problém? Přijímač k rekonstrukci aktuálního času a data používá několik údajů, přičemž jedním z nich je i číslo týdne od „počátku věků“ (6. ledna 1980). Toto číslo má pouze deset bitů, což v desítkové soustavě odpovídá rozsahu 0-1 023. Bystří už tuší, že od té doby uběhlo více než 1 024 týdnů, čili onen desetibitový čítač se už musel v minulosti naplnit a začít počítat zase od nuly.

...

1020. týden

1021. týden

1022. týden

1023. týden

0. týden (6/7. dubna 2019)

Poprvé k tomu došlo na sklonku srpna 1999, podruhé to bude letos na začátku dubna. Zatímco v roce 1999 bylo civilních přijímačů GPS relativně málo, dnes jsou v každém mobilu a řadě dalších zařízení.

Buď se nic nestane, nebo...

Nabízí se tedy otázka, co přesně se 6. dubna 2019 stane. V ideálním případě by se nemělo stát nic, ale mnohé staré přijímače GPS času v komerční sféře tuto chybu vůbec neřeší, protože jejich výrobce nejspíše vůbec nenapadlo, že je bude někdo používat déle než 20 let. Až do budoucna tento problém zmizí, nová verze protokolu GPS počítá s 13bitovým čítačem týdnů, který by měl vydržet nějakých 157 let, tedy déle než je trvanlivost systému GPS v dnešní podobě.



V USA nyní před komplikacemi varuje ministerstvo pro vnitřní bezpečnost. Vydalo memorandum zejména pro správce klíčové infrastruktury, kteří mají necelé dva měsíce na kontrolu systémů.

V rozhodné datum může dojít k hromadě scénářů. V ideálním případě se nic nestane. V horším případě sice GPS přijímač vypočítá špatné datum, dále se ale opět nic vážného nestane. V tom nejhorším scénáři nekonzistentní datum vyvolá další havárie, které se nabalí jako sněhová koule a celý systém se zhroutí.



Některé staré firmwary GPS přijímačů nejsou kompatibilní

CGISC (Civil GPS Service Interface Committee) už v minulosti provedla audit některých typů přijímačů (PDF) přičemž mnohé, a to třeba i od americké Motoroly, se starým firmwarem skutečně havarovaly. Úřady proto nyní doporučují, aby si každý, kdo používá přijímače GPS času, zavčas zkontroloval, že vše proběhne v pořádku a nebude muset hluboko v noci řešit nejrůznější softwarové havárie návazných systémů.