Poznávačka: Rozlišíte nové Oppo Watch od Apple Watch?

Pamatujete, jak Čína kopírovala, co šlo? Také jste měli za to, že jsou tyhle časy dávno pryč a Čínské značky mají vlastní vývoj a svébytný design? Oppo je jedním z největších výrobců smartphonů na světě, a tak nás docela překvapilo to, co uvidíte v galerii tohoto článku. Jde jak o podobnost Oppo Watch s Apple Watch, tak o způsob prezentace. Ale podívejte se sami...

Hodinky se podobají tvarem, materiály, řemínky, grafikou systému, ciferníky, ale dokonce i propagační grafikou. Samozřejmě najdete odlišnosti. Spolehlivým poznávacím znakem je chybějící korunka, jiné je upínání řemínků a když se budete dívat pozorně, liší se o tvar, ale záměr kopírovat Apple Watch je zřejmý.

Jinak jsou to docela zajímavé hodinky...

Pokud odhlédneme od inspirace Applem, jsou Oppo Watch zajímavým zpestřením platformy Google Wear OS. K dispozici budou ve velikostech 41 a 46 mm, od čehož se odvíjí i velikosti AMOLED displeje 1,6" resp. 1,9". Na baterku vydrží 40 hodin běžného používání, což je 2× více než 18 hodinu u Apple Watch. Otázkou však bude realita...

Operační systém si Oppo převléklo do podoby, která následuje Apple Watch OS. Ať už jde o vzhled prostředí, aplikace, ale i ciferníky, které se liší jen v drobnostech. Kde má Apple myšáka Mickeyho má Oppo kačera, kde má Apple kulaté květy, má Oppo špičaté. Nechybí ani ciferník s planetou Země ani modulární ciferníky.

Chod hodinek zajišťuje hodinkový procesor Qualcomm Snapdragon 2500 s 1 GB RAM. Potěší 8GB úložiště pro hudbu a dallší data. Výhodou je integrovaná eSIM s LTE konektivitou a nechybí ani NFC (pro platby Google Pay, které v Česku s hodinkami nefungují). Standardem je senzor srdečního tepu a vlastně i sledování menstruačních cyklů. Díky GPS lze měřit spoustu sportovních aktivit, hodinky zvládnou i plavání v bazénu. Větší verze je odolná do tlaku 5 ATM, menší pouze do 3 ATM.

Oppo se snaží bojovat cenou. Malá hliníková verze stojí 1 499 juanů (asi 6 tisíc korun), ale větší se už přibližuje základním Apple Watch: 1 999 juanů je asi 8 tisíc korun. Větší verze bude dostupná i v nerezové oceli za 2 499 juanů, což je asi 10 tisíc korun.